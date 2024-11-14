天文台改掛三號風球　毅行者如期11.15舉行　稱考慮平衡多項因素

樂施毅行者2024如期舉行。

毅行者將於本周五（15日）早上起步，但熱帶氣旋桃芝本周中逼近本港，天文台在周三（13日）晚一度懸掛八號風球，直至周四（14日）早上改掛三號風球。在天文台改發三號強風信號個多小時，毅行者宣布考慮及平衡多項因素後，決定活動如期在周五舉行。



樂施毅行者今日（14日）中午發聲明，表示在11月15日至17日舉行的活動如期舉行。聲聲稱：「就2024年11月15日至17日舉行之『樂施毅行者2024』籌款活動，樂施會一直密切留意天氣情況以作出相應安排。香港天文台已於11月14日上午10時20分改發三號強風信號，預計熱帶氣旋『桃芝』將減弱及遠離香港，本會考慮及平衡多項因素後，決定『樂施毅行者2024』將如期舉行。鑑於未來數天天氣仍有機會不穩定，本會請各參加者留意以下之天氣安排。」

毅行者提醒所有參加者，出發前及活動期間密切留意天文台的最新天氣報告，參與活動時提高警覺，安全至上，增加裝備及支援。毅行者建議所有參加者下載並啟用HKSOS緊急救援手機應用程式，以確保他們的安全並沿着正確的路線行走。同時，大會對天氣變化繼續保持警覺，並根據天氣情況作出相應安排。

毅行者在聲明中提到，如果在周五早上5時八號風球或黑色暴雨警告生效，活動將取消，大會將於活動Facebook專頁及其他渠道公布消息。如任何時間遇上極端天氣情況，大會將以安全考慮而評估對活動之影響，並盡快通知參加者及公眾