毅行者2024｜8支焦點隊伍　40K有「夢幻組合」　附實時追蹤連結

樂施毅行者2024有什麼值得關注的隊伍？哪支隊伍有力競逐毅行者冠軍？這篇文章會簡介各支100公里及40公里的焦點毅行者隊伍，並附上毅行者的實時追蹤網頁。在傳統100公里組別，大熱門是由一班居港外籍跑手組成的8049隊伍；而在今屆增設的40公里組別，由本地華人跑手曾福祥、曾進傑、陳家強及吳瑋曦組成的4048隊伍可被看高一線。



毅行者實時追蹤連結：https://oxfamtrailwalkerhk.livetrail.run/

在2023年初的毅行者，Jeff Campbell、向付召、Ryan Whelan及Eszter Csillag衝線，刷新男女混合組別的紀錄。（樂施毅行者提供）

毅行者100公里組別：

【頂頭大熱】毅行者隊號：8049

毅行者隊伍成員：Alex Neyrinck、Jeff Campbell、Lodewijk Vriens、Ryan Whelan

由Gone Running- Joint Dynamics派出的隊伍，向來是毅行者的有力競爭者，曾贏得2018年冠軍。去年初，他們派出Jeff Campbell、Ryan Whelan、Eszter Csillag及向付召贏得全場亞軍，並刷新男女子混合組紀錄。今屆，他們全男班上陣，保留Jeff Campbell、Ryan Whelan，加上Alex Neyrinck及Lodewijk Vriens，其中Lodewijk Vriens是連續兩屆「魚羊」賽的50公里冠軍。這支外籍跑手隊伍實力很強，很大機會衝擊冠軍。

Alex Neyrinck、Jeff Campbell、Lodewijk Vriens、Ryan Whelan組隊參加毅行者。（樂施會網站）

Lodewijk Vriens是「魚羊」賽兩連冠。（顏銘輝攝）

楊志成與3位隊友黃國威、鄭子洋及莫偉雄自拍。（楊志成提供）

【本地精英】毅行者隊號：8006

毅行者隊伍成員：楊志成、鄭子洋、黃國威、莫偉雄

這支相信是今屆100公里實力最強的本地華人隊伍。「戰神」楊志成去年初以隊長身分贏得毅行者冠軍，打破本地華人紀錄，去年底與太太組隊，贏男女混合組冠軍，到今年則與幾位Team Salomon隊友合作，跟鄭子洋、黃國威、莫偉雄組隊，希望在12至13小時內完成。楊志成、黃國威及莫偉雄都是越野跑港隊代表，上月到一起韓國參加亞太錦標賽。

【上屆冠軍】毅行者隊號：8001

毅行者隊伍成員：梁成東、梁偉業、葉曉明、郭青松

毅行教室的隊伍一向是毅行者的有力競爭者，更加在去年贏得冠軍。今屆，他們保留上屆奪冠的骨幹成員梁成東、梁偉業及葉曉明，加上內地好手郭青松參賽。梁成東、梁偉業及葉曉明夾慣夾熟，默契十足，其中梁偉業今年成為四徑完成者，又入選越野跑港隊，上月代表香港參加亞太區越野跑錦標賽。郭青松去年來港參加黃金百里的30公里賽，得到季軍，也是一位高手。

梁成東（左起）、梁偉業、林健加及葉曉明去年攜手衝線。今屆梁成東、梁偉業及葉曉明繼續參戰，夥拍郭青松。（由公關提供）

【尼泊爾好手領軍】毅行者隊號：8036

毅行者隊伍成員：Limbu Yamanth、潘金威、梁光恆、許浩達

這支由本地運動服裝品牌AKIV派出的男子隊伍，目標為13小時完成。人稱Nugo的居港尼泊爾跑手Limbu Yamanth領軍，他是香港山賽常客，代表作是兩次成為四徑完成者。Nugo會跟3位本地跑手「Kamlin」潘金威、「青山院長」梁光恆及「達達」許浩達組隊。

這支編號8036的隊伍目標13小時跑完。（AKIV提供）

羅樂賢將首次參加100公里的山賽。（顏銘輝攝）

【最強新星坐鎮】毅行者隊號：8084

毅行者隊伍成員：譚俊業、李俊穎、陳自強、羅樂賢

在亞太越野錦標賽贏得U23賽冠軍的羅樂賢，將首次挑戰100公里。羅樂賢的短途速度毋庸置疑，但較少100公里的長途經驗，他今次會夥拍幾位The Peak Hunter Elite team的成員譚俊業、李俊穎、陳自強參賽。被問到目標時，羅樂賢表示只想順利完成。

羅樂賢的3位毅行者隊友。（羅樂賢提供）

黎楊壘、孫苡婷、陳文駿、楊家威參加毅行者。（曾福祥提供）

【混合組熱門】毅行者隊號：8091

毅行者隊伍成員：黎楊壘、孫苡婷、陳文駿、楊家威

這支來自跑會的Hill and Heal的隊伍，有力在男女混合組別爭取好成績，目標14至15小時完成。黎楊壘及孫苡婷都是亞太越野錦標賽的港隊代表，孫苡婷剛於TransLantau 25贏得女子冠軍，黎楊壘亦有參加過去周日的TransLantau 25，獲得男子第4名。

【混合組熱門】毅行者編號：8034

毅行者隊伍成員：梁仕琼、周柏澄、梁順敬、羅建輝

這支由AKIV派出的男女混合隊伍目標14小時完成，希望在混合組別取得好成績。今屆AKIV一共派出4支隊伍，包括兩支男子隊、女子及混合隊各一。AKIV會派出近百位跑手陪跑及定點支援，希望可以取得佳績。

這支編號8034的混合隊伍目標14小時跑完。（AKIV提供）

毅行者40公里組別：

【星級夢幻組合】毅行者隊號：4048

毅行者隊伍成員：曾福祥、曾進傑、陳家強、吳瑋曦

這支隊伍粒粒皆星，4人全是本地一流跑手，可謂本地山界「夢幻組合」。在上周六贏得TransLantau 100冠軍的「怪獸」曾福祥狀態大勇，曾進傑亦在TransLantau 120得到殿軍，而陳家強就在TransLantau 50得男子第6名。曾進傑、陳家強及吳瑋曦上月都代表港隊參加韓國的亞太錦標賽。他們希望以約5小時完成，創造毅行者40公里的場地紀錄。