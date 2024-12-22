皇馬簽名會風波｜球迷會報警指貨不對辦　警：兩人報案列雜項處理

上周五（20日）「Legend Assemble傳奇球星表演賽系列—皇馬球星對巴塞傳奇」，因見面安排鬧出風波，球迷付6,880港元參加後，未能與球星見面及索取簽名之餘，更傳出名宿費高「拍枱」離場。皇家馬德里香港官方球迷會（下稱：皇馬球迷會）當日已就事件報警，今日（22日）再發文指，一直與球迷溝通的賽會職員，突指責球迷會公開群組內查詢的資訊，更在沒交代下離開群組，球迷會已到警署錄取口供。



警方表示，天水圍警署昨晚（21日）接獲一男一女報案，表示早前購買一場足球賽事套票，惟主辦單位未能提供部分套票指明的活動項目。報案人要求警方作紀錄，他們將自行與主辦單位和相關部門及機構作出跟進。案件列作「雜項事件」。據了解，相關部門為海關及消委會。

消息稱，球迷會有26名會員購買了賽事套票，共涉款約20萬港元，內容包括與所有球員會面和合照，但據悉最後只能與部份球員會面15分鐘，因而報警及向海關、消委會求助。

皇馬對巴塞傳奇表演賽銷情慘淡之餘，更鬧出見面會風波。（夏家朗攝）

賽會周六時發聲明稱，20日見面會事發後，已與球迷會積極協商解決方案，惟皇馬球迷會周日發文公開事情最新發展，文中寫道，球迷會會長昨日（21日）下午3時11分，收到比賽當日與涉事球迷溝通、名為Jenny的賽會員工來電，表示會在星期一、二繼續跟進事件。

球迷會續指，10月開始，皇馬球迷、巴塞球迷與大會聯絡人「陳小姐」一直有個4人工作群組，用以聯絡，惟在周六晚上7時15分，「陳小姐」突然指責皇馬球迷會「將工作群組內向她查詢的資訊公開」，之後在7時37分，「陳小姐」在沒任何交代下離開了群組。

皇馬球迷會稱，對於「陳小姐」的指控及突然退出群組感到愕然，「對大會是否仍想與球迷會積極保持聯絡以解決事件感到十分懷疑」，並已在周六晚上11時到警署正式錄取口供。球迷會最後寫道：「本會期望大會並不是在拖延時間意圖逃脫賠償責任，本會亦期待大會於星期一或二能給出令受害會員感到滿意的解決方案，補償受害會員的損失。」

費高（中）以皇馬名宿隊隊長身份率領一眾球星。（資料圖片／廖雁雄攝）

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多名皇馬球迷未能索取簽名合照 球迷會促主辦單位正視

皇家馬德里香港球迷會的成員上周五（20日）參加簽名會時，疑因大會安排不周，以致到場球迷需在隊尾等候，其後更有球星感到不耐煩提早離場，以致多名球迷未能索取簽名合照。該球迷會其後在社交平台專頁發出聲明，承認發生不愉快事件，並已報警備案，要求主辦單位正視。

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公開發售時稱6880元套票包名宿見面

翻查資料，今次傳奇球星表演賽在公開發售時，便設有最貴的6,880元套票供選擇，包括價值2,480元的門票一張，並可自行選擇與皇馬或巴塞名宿見面，再送一套15張皇馬或巴塞球員卡、海報及其他精品。

主辦方：與受影響人士保持聯絡 務求妥善處理

主辦方Legends Assemble 21日晚發聲明，指已盡最大努力即時處理問題，並與受影響人士協商解決方案，目前正與皇馬球迷會和受影響球迷保持密切聯絡，務求妥善處理。主辦方並向公眾致歉，表示會吸取經驗，未來會更謹慎安排活動。