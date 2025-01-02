西九車禍｜33歲死者與青梅竹馬表妹新婚3日遇車禍　遺體或送英國

元旦（1月1日）凌晨西九龍公路發生致命車禍，一輛私家車與一輛切線的士相撞，釀成3死4傷，私家車上男司機及兩名男乘客死亡，均為巴基斯坦籍。今日（2日）死者的家屬到殮房辦理認屍手續，錐心傷痛哭成淚人。其中33歲男死者，於車禍前3天（12月29日）與青梅竹馬表妹結婚，而表妹的胞弟亦是車禍中的其中一名傷者，承受雙重痛楚，滿面淚痕。



男司機的家屬認屍後要其他親友攙扶。（蔡正邦攝）

33歲死者MOHAMMAD Nadeem Adalat的新婚太太（左二），安慰着丈夫的胞妹（左三），但淚水已忍不住淌下，要由親友抹拭。（蔡正邦攝）

33歲死者MOHAMMAD Nadeem Adalat的新婚太太（左二），安慰着丈夫的胞妹（左三），但淚水已忍不住淌下，要由親友抹拭。（蔡正邦攝）

3名死者分別是男司機（30歲）及兩名男乘客（33歲及34歲）。其中33歲男乘客MOHAMMAD Nadeem Adalat剛於12月29日結婚，不料新婚第4天，即與妻子陰陽相隔。

死者親友指出，這對新婚夫婦本是表兄妹關係，他們的母親是親姊妹，兩人同歲，均在本港出世，自小青梅竹馬。2006年Adalat舉家移民英國，表妹在港工作做幼稚園教師，二人維持異地戀，至去年年尾收成正果，Adalat回港舉行婚禮。

Adalat的胞弟稱，由於其他家人都在英國倫敦，遺體或移送當地安葬。至於遺孀是否同行，她會再作考慮。胞弟說：「她很傷心，心好痛！」

事實上，死者遺孀的胞弟Farooq，亦是車禍中其中一名傷者，雖然沒有生命危險，但傷勢嚴重，據了解身體多處骨折，目前留醫深切治療部。

Adalat的胞弟表示，死者遺體將運到英國。（蔡正邦攝）

案發在1月1日凌晨1時44分左右，載着5名巴基斯坦男子的私家車，沿西九龍公路行駛，其間與一輛切線的士相撞，再波及另外4車。私家車上30歲男司機當場死亡，兩名33歲和34歲男乘客送院後亦告不治；另外21歲和25歲男乘客則分別送院救治。至於切線的士，車上兩名男女乘客受輕傷送院，65歲男司機則涉嫌危險駕駛導致他人死亡被捕。

▼車Cam片段拍攝到的士與黑色私家車相撞一刻▼

的士隨後由左線切往中線，此時有一輛黑色私家車沿西九龍公路快線高速行駛。

▼涉事黑色私家車撞壆後連掃多車，車身嚴重損毀▼

車輛的引擎亦撞至飛脫。

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警方及救護車接報到場，其中一名男子當場證實死亡，另外有2人昏迷被送院搶救。

警方及救護車接報到場，其中一名男子當場證實死亡。