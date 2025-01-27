上水蕉徑雞公嶺山火．有片｜驚現200米火龍 消防背泵山火拍撲救
撰文：凌逸德
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上水蕉徑對開雞公嶺發生山火。今晚（27日）約6時，警方及消防接獲多人報案，指在屋苑「歌賦嶺」以西的蕉徑路附近山上起火。救援人員接報趕至，發現起火位置不接近民居，毋須疏散。惟至晚上約7時45分，山上已有兩條各長50米的火線，其後更增至200米火線，消防正動用背泵及山火拍撲救。
從網民上載的現場影片見到，山上火光熊熊、濃煙沖天，烈火有如火龍照亮整個山頭。
香港近日發生多宗山火，其中本月11日下午5時31分，近元朗一邊雞公嶺亦曾發生山火，火線一度由80米蔓延成兩條分別200米及500米的火龍，其後波及鄰近牛潭尾路及壆圍一帶。消防、民安隊及政府飛行服務隊直升機疲於奔命救援，直至1月12日晚上11時36分，消防才停止動員。
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