【2018回顧・突發篇】北角校巴車禍兩前英軍重創　少女曉琪出院

12月中，北角發生保姆車衝斜奪命交通意外，同一宗車禍，同時傷及兩名退役英軍。肇事前退役英軍、司機吳耀宗當時疑未有拉好手掣，車輛直滑向前衝向行人道，剎停時車後已倒下十多名途人，釀4死11傷。其中一名被撞盧姓傷者，原來亦同為退役英軍、「龍隊」的成員，負責守衛邊防工作。 意外至今已近三周，傷者終陸續傳出好消息、逐一好轉出院，目前仍有三名傷者需要留醫，但全部傷勢已由「危殆」轉為「嚴重」，包括兩名退役英軍、以及意外中被捲車底的89歲葉伯，22歲補習老師雷曉琪亦於較早前出院。

保姆車司機終脫「危殆」 被撞傷者同為退役英軍

本月中旬（10日），北角的奪命交通意外造成多人受傷，事發時司機曾嘗試以身擋車，不幸被捲車底。一名認識保姆車司機的職業司機曾透露，吳耀宗是前華籍英兵，為英國皇家陸軍運輸隊第29營的成員，指「運輸隊車隊司機個個都身懷絕技」，駕駛安全意識十分高。意外後，保姆車司機一直維持「危殆」狀態，十八日後終脫離「危殆」狀態、轉為「嚴重」，但現時仍需留在加護病房就醫。

據了解，車禍中另一名傷者亦同是退役英軍。事故中，72歲傷者盧永業曾屬華藉英軍「龍隊」（Dragon Company）的中士，負責防衛工作，即守邊境捉拿偷渡客，每三個月輪班一次。據了解，盧自意外後便一直住在加護病房，近日由加護病房轉出，其妻指「一隻腳踏入鬼門關」，醫生亦指他「硬淨」，而現時進出病房探病需穿著保護裝，以免細菌感染傷者。

曉琪於北角一間補習社工作。（余睿菁攝） 22歲補習老師已出院 捲車底葉伯告好轉 車禍中最年輕的22歲傷者雷曉琪，剛畢業後便加入補習社，成為英文補習老師，深受學生家長愛戴。事發時，曉琪正步行回家午飯，豈料中途遇上意外，導致全身多處骨折胸腔及頸椎等等，剛入院其父透露女兒意識模糊，幸經治療後，曉琪較早前已順利出院。 另一名傷者89歲的葉慶華，當時與43歲外傭Salvador經過現場。其家屬表示，葉伯需要輪椅行動，當時傭人推著坐輪椅的葉伯經過上址，突然間有校巴衝下來，傭人回過神後便見葉伯被捲進車底。現時葉伯家人表示，葉伯腦部及盆骨受傷，但已由加護病房轉出，狀態已較之前好，惟日後仍需進行手術。

運輸署：長康街部份道路已限制停車

意外發生後，有區議員表示將在區議會上，建議運輸署於涉事位置畫雙黃線，以減少車輛停泊。運輸署回覆《香港01》時指，現時堡壘街至英皇道的一段長康街、及長康街與建華街交界已設有不准停車限制區，以阻止車輛在路口及道路停車上落客貨，保持交通暢順。署方現時會與東區區議員保持聯繫，並會就區議員提出的建議作詳細考慮及實施合適的改善措施。

現時堡壘街至英皇道的一段長康街及長康街與建華街交界已設有不准停車限制區。（黃偉民攝）

北角車禍釀4死11傷 退役英軍司機以身擋車

本月中旬（10日）北角發生嚴重交通意外，一名保姆車車男司機，於長康街的斜坡停泊保姆車後，疑未拉好手掣，62歲姓吳司機下車關門時車輛突失事俯衝而下，他見狀後試圖擋車不果，被捲入車底倒地重傷，保姆車及後再橫越英皇道、衝上熙和街行人路撞向多名途人，釀成4死11傷。

回顧2018年本港嚴重車禍：