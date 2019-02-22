【相依・雙老】百萬長者17個日託空缺　九旬好老公細訴照顧者甜苦

本港人口老化問題持續，根據政府統計處數字，現時全港有逾一百萬長者，於2016年，並有30萬個家庭所有成員皆為長者，較 2006 年上升 67.4%。人口老化持續，令社會頻現雙老照顧者，但對長者的支援有如杯水車薪。照顧者想有喘息的空間，極需要日間護理中心，惟每天收費＄41.5的長者日間暫託服務，全港暫只剩17個空缺，面對百萬長者，服務供不應求，在港島東區，逾3萬長者人口爭一個暫託服務名額，全港最多長者人口的觀塘，平均3371名長者爭一個暫託服務。91歲的斌叔與90歲的妻子結婚66載，仍會手拖手出街，但妻子患上腦退化症，照顧上令他變得「困身」，斌叔甚至一時衝動，萌生自行到安老院以避免衝突的念頭。

按區議會分區劃分的長者數目，於港島、九龍及新界中，東區、觀塘及沙田的長者人口最多，分別有92,314人、111,259人及105,219人。（黃廸雯攝）

東區、觀塘、沙田長者最多

根據政府統計處2018年公佈的《2016中期人口統計主題性報告：長者》，現時全港有逾100萬長者，其中有15萬多人為獨居長者有，佔13.1%。而只與配偶同住的長者就有逾29萬人，共佔25.2%。其中有近4萬個住戶有外籍家傭同住，比2006年增加約 3 倍 ， 反映僱用雙老照顧或由外傭照顧長者的情況日漸普遍。按區議會分區劃分的長者數目，於港島、九龍及新界中，東區、觀塘及沙田的長者人口最多，分別有92,314人、111,259人及105,219人。

全港日託服務只有170個名額

雙老照顧者頻現社區，照顧者一般需要24小時「On Call」，令他們缺乏休息時間。為了讓照顧者有喘息機會，政府設立，收費每天41.5元的長者日間護理中心，名額有限，全港只有170個名額，暫只得17個空缺。而主要的「老人區」只有56個名額，東區佔3個、觀塘佔33個及沙田佔20個，不過現時只有觀塘有2個空缺。假設所有合資格老人家都需要輪候日託服務，即東區約30,771人輪候一個空缺、觀塘則有3371人輪候一個位，而沙田就有5260人輪候一個空缺。故對照顧者而言，喘息空間仍然極度不足。

觀塘和樂邨於1962年落成，邨內正面對人口老化問題。（郭倩雯攝）

二人相伴40載，不離不棄。（郭倩雯攝） 相伴40載的黃氏夫婦 觀塘和樂邨於1962年落成，經歷半世紀，現成為區內的它老人邨之一。77歲的黃先生與80歲的太太居住在和樂邨逾50年，記者甫進入單位，黃先生剛從外回家，他步履蹣跚，邊脫下大衣邊說：「你好！隨便坐！」黃太隨即拿水招待記者，兩夫婦精神不俗。

今日唔知聽日事，有冇精神好睇當日狀態。 黃先生

「有冇精神好睇當日狀態。我唔算有長期病，係有睡眠窒息症，要用機器幫助呼吸，怕缺氧有機會中風。另外因為關節同骨痛，所以都要用拐杖幫手，醫生都話冇得醫。」而身旁的黃太則為長期病患者，需要3個月覆診一次，「其實近來個心成日都唔舒服，一唔舒服就要瞓係到休息，睇過醫生，要排到2020 先有得再覆診。」

相伴40載的黃氏夫婦正面對雙老照顧問題。（郭倩雯攝） 黃先生：唔敢行開太耐 會好掛心 黃先生指，雖然他現時要以拐杖輔助出入，不過暫仍可自行處理。「如果我哋其中一個病咗，又或者兩個一齊病晒，都好痛苦。」黃先生坦言擔心，因此希望二人都能身體健康「不過年紀大都係事實。」他又指，作為照顧者有一定的壓力。如照顧老伴感疲累時，難以抽時間休息。他表示，即使政府設長者日託服務，亦需要長時間輪候「想休息都係好突發，唔會一早知，但安老院嘅日託服務又要排，所以都冇得抖。𠵱家出街都唔會出去好耐，會好掛心。」黃太補充，丈夫外出前都會著他按時聯絡「報到」，「有時佢出去太耐，怕佢行得唔好，唔知會發生咩意外。」 半盲丈夫照料腦退化婆婆 黃太慨嘆現時身體狀況欠佳的長者均急需人協助，惟輪候安老院卻遙遙無期。她分享其友人患有認知障礙，完全缺乏自理能力，現時只能依賴其半盲丈夫照顧，無論照顧上、自理上都令他非常吃力「原本就係個婆婆照顧佢老公，但婆婆早年確診有認知障礙之後，就由老公照顧返佢，不過佢老公一隻眼睇唔到，另一隻眼就只有4成視力，睇到佢好辛苦。佢排緊安老院，但唔知排到幾時。」

黃先生性格外向，他年輕時活躍於不同活動，家中掛有不同活動的照片及證書。他嘆惜年紀漸老，加上要照顧妻子，行動及活動都局限了。（郭倩雯攝）

近一成長者​住觀塘 日託服務輪候時間長

根據政府統計處2018年公佈的《2016中期人口統計主題性報告：長者》，現時觀塘區的長者人口為18區最多，共超過11萬人，佔全港長者人口接近一成。單以長者日託服務為例，觀塘區的長者日間護理中心只有33個名額，假設全區長者均需要日託服務，則3371人輪候一個空缺。至於津助安老院及合約安老院舍方面，觀塘區亦只提供4個宿位，估計一人輪候時間約38個月。

觀塘區議員鄭景陽表示，當長者需要安老服務時，往往為突發性，惟輪候時間長，形成真空期。（陳諾希攝） 觀塘區議員鄭景陽表示，觀塘為香港最早發展的社區，當時聚集到一班勞動人口到區內發展，當時的勞動力年紀漸長，出現人口老化問題。鄭又指，若他們需要安老服務時，往往為突發性，惟輪候時間長，形成真空期。「安老服務可以分為兩大類，社區照顧同基本設施。長者普遍會擔心安老院的質素，不過當佢哋需要到社區照顧時就會較急，例如一個大病之後就需要人上門送飯、照顧、清潔等。但社區照顧輪候時間長，就有真空期，形成好大影響。」 社區照顧較「渴市」 政府輕視雙老照顧問題 由於安老院舍的質素會令長者卻步，加上留在家比到安老院舒適，鄭相信社區照顧會比較「渴市」。他希望政府能加大力度支援社區照顧的發展。鄭認為，現時政府輕視雙老照顧問題，因以為長者之間有能力互相照顧，他認為，政府有責任重新評估。「其實兩個長者，大家都有病痛，佢哋冇其他選擇，只可以互相照顧時，對佢哋身心都好唔健康，好大壓力。」 政府將於翠屏邨興建公務員學院及社區健康中心，鄭景陽認為，該位置交通方便而且有足夠空間。政府可綜合考慮於上址興建安老設施，包括院舍及長者中心等。「希望政府考慮興建時唔單止考慮公務員發展需要，仲希望可以考慮埋社群嘅需要。」

斌叔平日會牽著斌嫂的小手由馬鞍山到藍田打麻將，又會一同外出下午茶，二人恩愛非常。（蔡正邦攝） 九旬翁照顧病妻 斌叔：諗過自己去安老院算 在新界區，長者人口最多的為沙田區，共超過10萬人，91歲的斌叔與90歲的妻子正正住在區內。他們結婚66載，斌叔平日會牽著斌嫂的小手由馬鞍山到藍田打麻將，又會一同外出吃下午茶，二人恩愛非常，儼如熱戀中的小情侶，即使妻子患病，斌叔對她的照顧有增無減。 7年前的一天，妻子突然忘了如何使用電池爐及如何開電視，她經常因「做唔到」而發脾氣，導致她情緒不穩。家人帶她去檢查，確診患上腦退化症。患病初期，由於二人都暫未適應，爭執較多。斌叔指，斌嫂一不如意就發脾氣，不時說出悔氣說話「你唔愛我喇！」、「你都唔顧人」等。由於她很依賴斌叔，因此照顧上令他變得「困身」，斌叔甚至一時衝動，萌生自行到安老院以避免衝突的念頭。

斌叔平日經常陪伴斌嫂左右。（蔡正邦攝）

至2013年，斌嫂透過轉介信成功申請私營長者日託中心，現時她一星期有兩天會到日託中心，讓斌叔及家傭能稍作休息，斌叔直言太太到日託中心後，能重拾屬於自己的時間。「我有時會去樓下睇下報紙、自己行商場、散步，又會參加信義會舉辦嘅工作坊，同其他照顧者一齊分享下。」他慨嘆，工作坊中有聽過有照顧者會想放棄，「嗰個人提過想佢太太快啲走，佢太太不良於行，要長期臥床，郁一郁就怕佢跌，但唔夠力扶佢。」斌叔坦言，擔心終有一天要面對同樣問題「可以嘅就留返佢係屋企照顧佢，始終舒服啲，環境都闊啲。但無辦法嘅都要送佢去安老院。」

其實我哋已經好幸運。 斌叔

（蔡正邦攝） 照顧者也需被照顧 斌叔表示感恩能及早發現太太患病，「睇醫生食藥係幾有用，不過排期好耐，私家醫生又貴」。經濟方面，斌嫂現時前往的長者日託中心一天需要470元，即一個月需付3760元。另外，雖然他們均有醫療券，惟不能涵括所有藥費，所以斌叔認為經濟上略有壓力，因此他希望政府可以提供更多援助。斌叔認為對於雙老家庭的經濟及心靈支援同樣重要，「護老者好需要空間休息下，希望政府可以提供更多活動畀護老者，學識點面對，係照顧人時都可以照顧到自己。」 斌叔斌嫂相愛70載，訪問當日適逢情人節，他們照常吃下午茶，斌叔細心地將漢堡包分開，又為斌嫂攪拌咖啡，無微不至。斌叔直言：「希望白頭到老，互相忍讓，互相愛錫。」

立法會議員張超雄認為，本港的安老政策停滯不前，政府未有就人口老化問題作合適的修補方案，令現時資源嚴重不足。張認為，現時最快捷及可行的方法為安排暫顧上門服務，如提供洗澡、陪診及送飯等。政府不需提供額外的地方，若能提供所需費用或資助，即能紓緩現況應急。另外，今（22日）上午8時45分會於立法會舉行「為護老者及殘疾人士照顧者提供的支援」公聽會， 將有多達70單位發言，為照顧者發聲。