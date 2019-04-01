【高鐵裁員】誤信港鐵招牌辭舊工　被裁單親媽：一張A4紙打發我哋

高鐵西九龍站大裁員，約50名被裁職員今午出席香港鐵路工會聯合會召開的會員大會，會後舉行訴苦大會，表示不接受外判商昨日提出的轉職方案，因外判商不能保證全部被解僱員工能成功轉職，並已對公司失去信心，外判商亦無就裁員賠償提出具體方案，工會將以問卷調查了解更多職員意見後，安排下一步行動。 訴苦大會上有單親媽媽表現悲憤，她稱因為「港鐵招牌」而加入，見工時無說明為短期工，過去多個節日長假均要上班，但無額外獎金，突然「一張A4就打發我哋」，即將面臨失業及失去經濟來源，甚為擔憂，「我哋有家庭，唔通要我攞綜援！我唔願意，我有人格架！」。

香港鐵路工會聯合會發言人表示，昨日與外判商國際永勝護衛管理有限公司、港鐵代表進行談判，僅就停止裁員，但外判商拒絕安排全部職員轉職，僅應允為表現良好的職員轉職，標準及安排均無詳細交待，只稱同一薪酬水平，部份被裁職員已對外判商信譽失去信心，擔心轉職後遭秋後算帳，基於外判商招聘時並無稱工作為短期工，有欺騙性質，要求外判商作出賠償，但外判商到目前未有具體方案回應。

工會將於明日進行問卷調查，了解更多高鐵職員的意見，再作下一步安排，由於陸續有職員被要求交出制服及員工證，因此希望盡早與資方再作談判。

高鐵被裁職員今日舉行訴苦大會。（陳浩然攝）

「一張A4紙就打發我哋！」訴苦大會上，一名單親媽媽上年因為高鐵招聘，所以辭職加入，全心投入港鐵工作，更指有同事打算「做一世」，然而在招聘過程中，並無指出招聘為短期工，現在卻突然遭到裁員，「我哋見工係睇港鐵招牌，你嘅企業良心喺邊度，唔通外判咗畀外判公司？」並質疑港鐵及外判商對職員「用完即棄！」

她指，過去無論打風、聖誕或新年假期，均照常上班，維持交通運作，無獲任何的獎金或慰問，但「我哋冇怨言，一粒糖都冇畀過我哋」，但「春運」過後，卻遭解僱，家庭面臨失去經濟來源，她聲嘶力竭說：「我哋有家庭，我單親，唔通要我綜援咩，你願意，我唔願意，我有人格架！」

白衣男職員希望外判商可提供一個月薪金作賠償。（陳浩然攝）

一名男職員稱自己非短期工，裁員通知期為一個月，兩周前外判商國際永勝護衛管理有限公司行政總裁蔡明輝稱可以為他們轉職到醫院工作，當時他亦無異議，但其後突然出「大信封」裁員，無說明原因及徵求職員意見。他個人估計，裁員是因為高鐵的載客量不足，職員十分無辜，「本身諗住可以做三、五年」，突遭裁員，令他措手不及，一個月通知期期間要正常上班，無法「搵工」，他希望公司可提供一個月的人工賠償，「搵工」期間不至手停口停。

女職員稱外判商要求員工承擔禁區通行證費用，是金錢剝削。（陳浩然攝）

一名女職員指，職員於昨日的談判上要求外判商賠償，對方賠償額可能導致虧損，稱「寧願執咗間公司」，她直斥外判商不負責任，質疑港鐵選擇外判商時，無經審批。她又指，工作時要到禁區，需要辦理通行證，外判商居然要職員自己支付$30手續費，「咁大間公司，都要係我哋荷包剝削。」