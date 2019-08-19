【光復紅土】淺藍制服與警察相近　憂「點錯相」保安員被放假

有附近保安員更指，礙於其制服顔色與警員相近，免得被誤認為警員。因此，當日公司着他不用上班。（香港01記者扞）

土瓜灣市面「打回原型」 接待遊客店舖重開

上周六（17日）有市民發起「光復紅土」土瓜灣及紅磡區遊行，由海心公園行至黃埔。遊行前夕，區內不少舖頭及食肆拉閘，亦有診所於玻璃門鑲木板。旅行團集結地的土瓜灣，當日街道冷清及旅遊巴絕跡。事隔數日，土瓜灣一帶亦「打回原型」市面團客再現，不少接待遊客的店舖重開。

保安員：因制服顔色與警員相近 公司稱不用到土瓜灣區上班

「嗰日公司叫我唔好返工，因為我哋啲衫（顏色），同差人啲衫差唔多！」有附近保安員表示，礙於其「淺藍色」制服顔色與警員制服顏色相近，免得被誤認為警員。因此，當日公司着他不用於上班。保安員更透露，過往大批內地客於酒樓外等旅遊巴，由於內地旅客人數眾多，經常逼爆公園休憩處，有人更危站岀馬路，不時人車爭路，險象環生。他又指，今日未見市民與內地客爭執情況。

內地團客酒樓「拆木板」重開營業

上周六「光復紅土」遊行過後，有區內店舖職員表示，今日（19日）內地客減少近三分二。下午二時許，約50名內地客在團客酒樓「嘉樂軒」用膳，三名九龍城地區旅遊大使，於酒樓外維持秩序，他們提醒內地客排隊上旅遊巴，切勿堵塞道路。據了解，今早約十時，酒樓已派人拆走木板。酒樓職員表示，早前因「裝修」需於門外裝木板。但被問及裝修維期多久、涉及甚麼工程，職員則三緘其口。