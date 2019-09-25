【逃犯條例】兩個月內政治人物、記者、義工遇襲　大部分兇徒在逃

反修例示威風波至今未平息，過去3個半月，除了警民衝突外，亦出現政治人物先後遇襲的個案，如鄺俊宇、岑子杰、鍾健平等；另外，亦有市民因政治立場不同而出現鬥爭、圍毆的情況，甚至有涉行私刑解決糾紛的「私了」事件。翻查資料，大部分案件的涉案兇徒仍在逃。

鄺俊宇昨日遇襲，手踭、面部、頸部有明顯傷勢。（資料圖片）

924鄺俊宇遇襲 暫未有人被捕

昨日民主黨立法會議員鄺俊宇遇襲，事發時他欲開車往立法會工作，被一名男子從車上強拉下來，他跌倒在地上，立即有另外兩名男子對他拳打腳踢，一名原本在旁用手機錄音的男子，向鄺後頸踢了一腳後，三人立即逃去。案件由元朗警區重案組接手，暫未有人被捕。今(25日)早有便衣警員到事發現場調查。

蘋果日報記者遇襲前，兇徒於邨內徘徊。（網上圖片）

924《蘋果》記者遇襲 暫未有人被捕

昨晚有《蘋果日報》女記者亦遇襲，受襲女記者於反修例示威中有進行直播工作，昨晚她興胞姊在秀茂坪順天邨一間快餐店用膳期間，遭四名兇徒跟蹤襲擊。警方將案件列襲擊致造成實際身體傷害，交由秀茂坪警區重案組接手偵查，暫未有人被捕。

岑子杰與友人受襲，警方數日後拘捕疑犯。（資料圖片）

829岑子杰與友人被襲 仍有疑犯在逃

9.24發生兩宗襲擊案，8月29日亦發生了兩宗政治人物遇襲事件。8月29日12時54分，民陣召集人岑子杰與友人於佐敦一間茶餐廳進食期間，突然有兩名手持棒球棍及長刀的蒙面男子衝入店內，欲對岑子杰襲擊，岑子杰姓羅朋友上前保護他，朋友手部受傷送院。

829鍾健平受襲拒錄口供 未有人被捕

岑子杰遇襲數小時後，「光復元朗」遊行申請人鍾健平應警方要求到大埔警署報到，在大埔警署外接受傳媒訪問時，被數名手持鐵通、雨傘的南亞裔藉男子襲擊，手部及頭部受傷。他前往醫院治理，見記者時表示，事件與自己申請7月27日「光復元朗」活動絕對有關。他稱，向警方報案後，會自行組織民間刑事調查。

就岑子杰案件，警方回應查詢時指，在九月上旬共拘捕3名年齡介乎15至44歲中國藉男子，其中兩人分別被控「串謀襲擊致造成身體傷害」及其他交通條例，並將分別於10月18日及11月5日在九龍城裁判法院再次提堂。另外一人獲准保釋候查，須於10月上旬向警方報到。案件由油尖警區重案組第一隊跟進調查，警方正繼續追緝兩名在逃人士。

至於鍾健平案件，警方回應查詢時指，於8月29日接獲報案，一名39歲姓鍾男子及一名40歲姓鄭男子在大埔太和路一單車徑被四名非華裔男子以雨傘及膠管襲擊。兩名事主書面拒絕錄取口供或向警方提供更多涉案資料。截至9月23日，警方分別三次致電兩名事主，均未能成功聯繫他們。大埔警區刑事調查隊第九隊正循多方面調查案件，並會繼續聯絡兩名事主以跟進調查工作。案件列「襲擊致造成實際身體傷害」，暫未有人被捕。

818梁金成遇襲

8月18日晚，「光復上水」遊行申請人梁金成亦在沙田第一城對開城門河畔，被3至4名男子迎面撒不明粉末後，遭被圍毆，期間有人警告他不要再搞事，梁金成背部佈滿疑似藤條痕的傷痕，頭部及臀部亦有受傷。案件被列作襲擊致造成實際身體傷害及刑事恐嚇，交由沙田警區重案組第一隊跟進，暫未有人被捕。

警方回應查詢指，警方於八月十八日接獲報案，一名43歲姓梁男子在沙田城門河畔被三名男子以言語恐嚇，並以硬物及粉末襲擊。警方調查後，案件列「襲擊致造成實際身體傷害」及「刑事恐嚇」，交由沙田警區重案組第一隊跟進，暫未有人被捕。

早前亦遇襲的梁金成稱，案件中暫未有人被捕，他稱過去的政黨或地區組織人物遇襲事件中，以他所知，只有岑子杰一案成功拘捕疑犯。他表示很難推測警方為何遲遲未拘捕到疑犯，「咁我只好相信佢會盡力去查。」

對鄺俊宇遇襲感意外

對於鄺俊宇遇襲，梁金成感到很意外，他稱覺得鄺俊宇較「和理非」，一直游走於示威場合前線，緩和警方與示威者間的氣氛，並沒有在場作出挑釁、煽動等行為。梁金成表示，今次運動中，不少人受到恐嚇或襲擊，自己預計會有更多人遇襲，「今次運動一直以嚟都冇大台、冇一個靈魂人物，對家唔知點入手叫啲人沒好再咁激烈，就用呢種方法令受襲者嘅支持者唔會再出嚟。」惟梁金成認為，該做法只會弄巧成拙，因港人清楚知道是次運動的訴求是什麼。

遇襲個多月的梁金成受傷已大致恢復，惟現時外出會較小心，走在路上時會不自覺地向後望，「有呢個習慣（向後望），都有壓力。」

820將軍澳連儂隧道斬人案

除了政治人物遇襲事件外，於各大示威集會場所中，常出現不同政見的人士先是發生口角，繼而動武的事情。8月20日凌晨時份，將軍澳景林邨連接厚德邨的連儂隧道內，有數名男女在張貼紙張，一名男子持刀上前斬傷三人，其中一名女子一度傷重危殆，50歲兇徒事後於羅湖以涉嫌傷人被拘捕。

一名女子一度傷重危殆。

921元朗「私了」案件

剛過去的周六(21日)，元朗衝突中發生多宗涉嫌因政見不同而引發的打鬥事件，有五名中年男子分別被指懷疑於示威現場因非禮、挑釁、曾破壞連儂牆等，被在場示威者包圍及毆打，五人頭破血流。警方於周一（25日)的記者會上稱，案件交由重案組處理，循意圖造成身體嚴重傷害方向調查。