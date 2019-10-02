【10.1遊行】衝突後屯門一片狼藉　輕鐵閘機燒至變形

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有網民於昨（2日）發起的十一「六區遊行集會」，下午1時起在灣仔、黃大仙、深水埗、荃灣、屯門及沙田都有人群聚集，未幾更演變成多區激烈衝突。屯門就有數百名身穿黑衣的市民於下午約1時在屯門政府合署聚集。至下午2時許，警方開始驅散在場人士。其後有人在屯門大會堂外及V city對開位置破壞公物，投擲雜物及設置路障。今（2日）記者重返現場，屯門區內一片狼藉，有交通燈損毀，路障散落一地。

屯門一帶有行人過路燈被破壞後失靈。（黃偉民攝）

有示威者在V city外、杯渡路、屯門鄉事會路及錦薈坊外都多次與警員對峙，警方多次施放催淚彈、海綿彈，示威者則投擲汽油彈及焚燒路障，欲阻擋防暴警員推進。記者今日重返現場，於V city外仍可見到部分路障，包括小巴站牌，圍欄等。今早就有工人到場搬走被拆下的圍欄。V city對開又有磚頭被掘起，而現時亦已被圍封。另外，附近一帶有部分行人過路燈亦有損毀，行人過馬路時需與車輛協調。

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昨日有示威者到輕鐵市中心站焚燒月台及員工休息室，而有疑似冷氣機完全燒焦及變形，部分零件燒成灰燼。（黃偉民攝）

輕鐵市中心站有設施遭縱火

而港鐵站一片狼藉，於屯門輕鐵站及西鐵站，均有售票機被圍封及暫停服務。至於昨日有示威者到輕鐵市中心站焚燒月台及員工休息室，其中有疑似冷氣機完全燒焦及變形，部分零件燒成灰燼。至下午1時許，有工人在輕鐵市中心站進行維修。

位於屯門鄉市會路中國銀行櫃員機損毀，門外就被塗上「光復香港 時代革命」、「FREE HK」等，而部分字句就已被擦走。

有水車到區內清洗太平地，惟路面字句未被洗去。（黃偉民攝）

經歷過昨日屯門衝突後，區內出多處都有塗鴉，巴黎倫敦紐約米蘭戲院外被塗上「天滅中共」；馬路中心則被人噴上「沒有國慶　只有國殤」的字句，而今早就有水車到區內清洗街道，惟未能清走地上字句。

昨日屯門衝突情況

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