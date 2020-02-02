【武漢肺炎】翠雅山房設中心非無理　抗疫須回歸理性

新型冠狀病毒肺炎肆虐內地，本港至今亦已錄得15名確診者。目前社會對防疫政策的討論已愈來愈激烈，甚至顯得意氣用事。例如政府有意徵用美孚的翠雅山房作隔離病者所用，即使位置與民居相離甚遠，卻仍遭到一些市民反對，引發示威；醫管局工會「醫管局員工陣線」為了要「全面封關」，計劃於周一（3日）發動罷工，預料不少醫護參與。經歷過沙士（SARS）的香港要打勝這場疫症，必須冷靜、務實，要科學為本，不能被恐懼的心理牽着走。

翠雅山房位於美孚饒宗頤文化館，鄰近瑪嘉烈醫院，政府擬以此作隔離之用。雖然附近有美孚新邨及曼哈頓山等民居，但始終有一定距離。連傳染病專家袁國勇也稱「我看不到有什麼需要擔心，那裏已經位於山上都不滿，這是對科學完全不了解、不認識，或者甚至沒有普通常識的想法」，並反問如果未能覓得合適地方作隔離，市民是否支持風險更高的家居隔離？

多名示威者為了反對隔離中心之設置，在美孚區內堵路表達不滿。即使其擔憂可以理解，但我們必須冷靜頭腦，讓科學理據來驅走恐慌。若有人操弄市民對疫症的恐懼，更會令防疫工作節外生枝。

那裏（翠雅山房）已經位於山上都不滿，這是對科學完全不了解、不認識，或者甚至沒有普通常識的想法。 港大微生物學系講座教授袁國勇

有美孚居民不滿，遊行抗議政府翠雅山房變成「隔離營」。（余俊亮攝）

另外，「醫管局員工陣線」上周六（1日）行會員大會，大比數通過進行罷工。周日工會因特首林鄭月娥不出席而取消與醫管局管理層談判，召開記者會宣布罷工細節。據稱將有逾9,000醫管局員工參加罷工，佔醫管局僱員總數逾一成，醫護服務及病人利益勢必受影響

工會發動罷工，部份人批評為「貪生怕死」。這種指控流於謾罵。事實上，醫護界在2003年對抗沙士時展示出的無畏精神使廣大市民銘記於心，而且公立醫院病房超出負荷，資源緊張等問題，也是有目共睹。正如港大微生物學系講座教授袁國勇指出，「貪生怕死」這種指控可能會刺激醫護人員的情緒，令他們更傾向訴諸罷工此等激進方式。社會要解決當前的醫護危機，必須放下所有誇張、情緒化的言詞和指控，回歸香港人素來引以為傲的科學精神。

醫護罷工損專業 有負社會期望

指控醫護「貪生怕死」的說法錯誤，指控政府「送醫護去死」的說法，何嘗不是誇張失實？面對傳染病，醫療體系有一套既定機制處理，由懷疑個案通報、隔離觀察、隔離病房治療等，都有成熟的機制處理。毋庸置疑，在未知的新型肺炎當前，醫護人員也有安全憂慮，但醫護工作本身就有安全風險，正如消防員的工作風險也不小。我們要做的，是確保病症依照指引處理，醫護人員有充份的裝備，而不是不斷指政府不「全面封關」便是「送醫護去死」。

抗疫講求的是科學精神。罷工的要求之一是「全面封關」，但工會對如何是「全面封關」卻似乎「唔清唔楚」。早前工會提出的「全面封關」是指堵截內地旅客入境香港，從源頭減低本港風險。然而，入境的內地旅客只佔整體入境者不足一成，而且醫院懷疑個案中九成是香港人。要有效堵截新型肺炎傳入，其實不能只針對內地居民，更應採取有效措施防範數以萬計香港居民成為社區爆發的風險。袁國勇周日也直指，現時過關最多的是香港人，他們北上後又回港，很容易將病毒帶回香港。工會若然真的為防疫着緊，為什麼不討論此等重要問題？

工會指政府不聽專家意見，但其自身的講法合乎科學嗎？包括袁國勇等傳染病專家在內都曾指出，「封關」的重點是到底要怎麼「封」，現階段「全面封關」對防疫的作用有限而社會後果很大。即使主流民意要求「全面封關」，但醫護界的天職不是「順從民意」，而是必須站在科學的一方，以科學和專業看待公共衛生問題。

香港護士總工會即日起發起聯署，呼籲在職醫護人員緊守崗位，不參與罷工。（曾凱欣攝）

如果罷工行動建基於情緒化的認知，並以犧牲公共服務及病人權益為代價，即使原意是為了社會着想，也只會帶來傷害，亦有違社會對醫護專業的期望。醫管局總行政經理張子峯指，罷工將令五成手術或受影響須延遲，專科舊症病人則可能會延長覆診時間。其實一些業內人士，也反對罷工的輕卒行為。例如香港護士總公會和瑪麗醫院前副行政總監、內科顧問醫生李國維均公開表態反對罷工，不認同以病人福祉作要脅手段。另外，私人執業專科醫生協會亦招募得最少80名私家專科醫生及超過100名護士志願到公立醫院幫忙減低罷工帶來的影響。

疫症未在社區爆發，恐慌已在社會蔓延。情緒若然處理不善，更會令香港的防疫工作難上加亂，得不償失。醫護也好，社會各界也好，是時候回歸理性，用科學而非恐懼感來防疫。