鸚鵡風球｜西貢淪水浸黑點　村民門外堆沙包、清理渠口雜物防洪

周六（13日）早上10時許，一號戒備信號生效。天文台指熱帶風暴鸚鵡逐漸靠近廣東西部沿岸，本港風勢會逐漸增強，鸚鵡的外圍雨帶正影響廣東沿岸，海面亦有湧浪。 對於風球鸚鵡襲港，有西貢居民擔心連場暴雨，村內會再現嚴重水浸。早於今月6日，天文台發出黑色暴雨警告信號，多區傾盆大雨嚴重水浸，當中西貢一帶成重災區，洪水淹沒道路、有車輛沒頂或沖走。今早（13日）《香港01》記者到西貢蠔涌村及慶徑石路了解，不少村民已經準備「防洪」，包括堆放包沙及清理附近的雜物，以防再有物件阻塞渠道、釀成水浸。

有西貢村民準備「防洪」措施，包括堆放包沙及清理附近的雜物，以防再有物件阻塞渠道、釀成水浸。（陳諾希攝）

西貢蠔涌村村民：門外堆放沙包防洪水

黑雨當日，西貢蠔涌村亦出現嚴重水浸。村民張小姐指凌晨時分，黃泥水夾雜沙石湧入屋，水深及膝，放置地下的家電浸壞。「當時我爸爸即刻出門口睇，見到有啲雜物塞住渠口。」張小姐指，事後屋內滿佈泥濘，需再添置家具及電器。對於熱帶風暴「鸚鵡」襲港，她指今日會在門外堆放沙包，以防洪水再湧入屋。

蠔涌村村長張先生指，今月黑色暴雨時，村內有1至2戶人水浸。他希望署方盡快完成上址道路工程，以解決水浸問題，「村內有低窪地區，每次一落雨就水浸，加上雨水去唔切，如果有嘢塞咗就去唔到（雨水）。」

至於慶徑石村民方女士指，黑雨當日她的住所嚴重水浸，事後她與丈夫清理積水時，發現村內渠口被雜草及雜物阻塞。對於「鸚鵡」襲港或帶來暴雨，方女士稱稍後會在門外擺放沙包，並將附近的雜物清走，希望降低水浸的風險。

早前黑色暴雨下，西貢慶徑石村嚴重水浸情況：

+ 5 + 4 + 3

渠務署：五大水浸黑點名單

據渠務署資料顯示，水浸黑點是根據雨水排放系統的排洪能力、以往的水浸記錄、接獲的水浸投訴及相關地點的防洪標準而編製。目前署方列明的水浸黑點，分別有新田石湖圍、林村谷盆地、汀角路-船灣詹屋至黃魚灘段、南區薄扶林村，以及尖沙咀介乎加連威老道和柯士甸路的一段漆咸道南。

另外，渠務署會按受影響地點的水浸範圍及程度，把水浸黑點分為四個等級，包括：嚴重（第4級）、中程度（第3級）、小程度（第2級）和輕微（第1級）。署方每年都會檢視水浸黑點名單，亦會考慮是否增加或剔除水浸黑點。在考慮增加水浸黑點時，會參考該地點近年的水浸次數、範圍和程度等因素。

據渠務署資料顯示，水浸黑點是根據雨水排放系統的排洪能力、以往的水浸記錄、接獲的水浸投訴及相關地點的防洪標準而編製。（渠務署網站圖片）