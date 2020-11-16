油麻地奪命火｜四口家父女雙亡母危殆遺孻子　義工奔波9小時支援

油麻地廣東道唐樓奪命火警釀7死11傷。香港尼泊爾聯會會長指起火現場為尼泊爾人開設的私人會所，只供會員及親友使用。事發時會所內有三個來自同一大家族的家庭正舉辦生日派對，其中一個家庭經歷火劫後，父女喪命母危殆，幾歲的兒子孤苦無依，要由他人照顧。他不排除火警原因與尼泊爾籍人士進行的排燈節有關。 另外，由於起火唐樓有其他少數族裔住戶居住，他們受火警影響無法回家，需要借住其他地方。有前少數族裔議員助理熱心提供支援，邀請受影響住戶暫住自己家裡，又趕至醫院為死傷者家屬進行翻譯。她不斷來回醫院、火場及住所，奔波9小時無停歇。

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香港尼泊爾聯會會長Rana Ray表示，事發於昨日晚上，起火單位正進行小童的生日派對。傷者中包括聯會成員，該成員有11名親戚參與派對，包括起火單位的負責人，以及一些朋友。火警涉及約三個家庭，他們皆來自一個大家族。該名負責人租用上址單位作私人會所之用。他已與三個涉事家庭聯絡，希望為死傷者及家屬提供幫忙，家屬指需要一、兩日時間平復心情。其中一個家庭中，父親及女兒去世，母親在伊利沙伯醫院的深切治療部，而兒子由他人照顧。據Ray了解，喪命的父親38歲及女兒13歲，命危母親約36歲，而兒子則7至8歲。

尼泊爾人多租用唐樓單位作會所辦派對

據他了解，因在香港難覓聚會地點及經濟上的困難，尼泊爾籍人士會在香港租用類似的唐樓單位，開設限制會員使用的私人會所，供會員、同區人士及朋友舉行派對，這些地點不會開放予公眾。他又指，香港不少唐樓的低層單位皆作商業經營，包括餐廳，希望政府可以確保火警安全。

至於火警是否涉及排燈節，他指昨日是尼泊爾及印度籍人士的重要節日DIWALI，他們會早些回家及向神祈求和平及快樂，同時帶來多些財富，而燃點蠟燭代表邀請神來到有光的地方，令神可以為家庭帶來好運。他們會由家門起燃點蠟燭至單位內，惟香港土地所限，大多只會在門內點蠟燭。他不排除點蠟燭是火警的主要原因。

少數族裔奔波9小時 為死傷者家屬翻譯

身為少數族裔的前立法會議員黃碧雲助理Judy Gurung表示，昨日知悉發生火警後，立即趕到現場提供支援，其後她接獲電話求助，指一個居於起火唐樓高層單位的印度家庭無法返家，包括一對夫婦及兩個幼童，原本打算協助尋找暫住地，惟對方一家當時十分驚慌，她亦非常擔心兩名幼童安危，遂邀請他們暫住自己家裡，並將房間讓給該名母親及其子女，父親則暫住社區中心。安頓好一家後，她又接獲區議會人員求助，希望她到醫院為死傷者家屬進行翻譯，Judy隨即又乘坐的士趕往醫院，至清晨5時返回家中卻發現該個印度家庭的一歲兒子發燒，立即召救護車將他送院。Judy奔波至早上6時左右方可以休息，目前該印度家庭已一家入住社區中心暫時安頓。

Judy表示，以前擔任立法會議員助理時，曾到訪過出事的唐樓多次，亦到過涉事餐廳聚餐，她形容餐廳環境狹窄。她表示，尼泊爾人會慶祝排燈節，惟家鄉空間大可點蠟燭，相對地香港空間較小，認為應以其他代替品取代蠟燭慶祝，以免危險發生。