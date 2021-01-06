53名泛民參加初選被捕　警凍結160萬　李桂華：不會調查投票人士

至少53名泛民人士今晨（６日）被警方上門拘捕，包括戴耀廷、尹兆堅、岑敖暉及林景楠等人，事件與去年「35+民主派初選」有關。 警務處國安處高級警司李桂華指，今日共派出1000個警員在香港各區拘捕53名男女，他們均與去年「35+民主派初選」計劃有關，涉嫌違反國安法第22條「顛覆國家政權罪」，當中6人屬組織及策劃的角色，其餘47人參與。警方更向4間傳媒公司送達「物料提交令」，要求索取與案有關的資料，但不涉及新聞材料。另外，警方亦凍結與計劃有關的160萬元港幣。李桂華續指，警方不會調查在初選中投票的人士。

戴耀廷今早被捕，至早上11時25分他被帶返馬鞍山警署。（陳諾希攝）

動員1000警各區拘捕 被捕人涉組織及參與「35+民主派初選」

國家安全處高級警司李桂華交代案情指，警方今日共派出1000名國安處、刑事總部、總區重案組及機動部隊人員到香港各區採取拘捕行動。行動主要針對一個策劃及參與「35+計劃」及攬炒香港計劃的組織，警員共拘捕53人，當中包括45男8女，年齡介乎23至64歲，他們涉嫌「顛覆國家政權罪」。

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警向4傳媒送達「物料提交令」索資料 另凍結160萬元

被捕人士中，有6人屬組織及策劃的角色，其餘47人參與。此外，警方持法庭手令搜查香港72處地方，並向4間傳媒公司送達「物料提交令」，「物料提交令」是由高等法院法官簽署，要求向相關公司索取與案有關的資料。另外，警方亦凍結與計劃有關的160萬元港幣。

李桂華強調，要索取的並非採訪資料。警方只當4間傳媒公司為證人，只想取得一些資料，因涉案團夥與傳媒機構有交易，「我哋要睇清楚啲交易係啲乜嘢，（看看）從而可唔可以成為往反的證供證據一部分。」

3月時計劃較鬆散、4月提「攬炒十部曲」具體方案

李桂華在記者會中準備一份時序表，他指去年3月其中一名被捕人士提出「35+計劃」，即指在2020年立法會選舉中贏取多於35個議席。李桂華形容，3月時該計劃比較鬆散，未有具體講法。惟直至4月有人提出「攬炒十部曲」的具體方案，並提出要配合策略投票，贏取多於35個議席，再透過兩次否決財政預算案，逼使特首辭職，從而令政府停擺。

具體行動：眾籌、初選、宣傳、舉行論壇

李桂華指，直到去年6月起，該組織再有一連串行動，令行動變得更加具體，如發起眾籌、宣布7月會有初選，以及聘用民意研究機構做相關分析，其後開始在社交平台做大量宣傳、舉行選舉論壇，製造氣氛。

李桂華續指，去年7月港區國安法生效，相關人士仍如期在7月11及12日舉行初選，選舉完畢後更高調宣布結果及作出分析。李桂華形容，整個初選行為是有策略投票，調查得知涉事組織亦將提供金錢贊助，由4000元到29萬元不等，警方仍在調查資金用處及分配。大部份參與人有立場聲明，表明選舉落敗後會自動退選。

李指出，是次初選目的是逼使特首下台，令政府停擺，此舉嚴重干擾阻撓破壞香港特區政權機關依法履行職能，令政府不能運作，正正違反《港區國安法》第22條的「顛覆國家政權罪」。李續指，今次行動主要針對「有策略、有系統地癱瘓香港」的人士，所以不會調查投票人士。他指出，並非不讓人舉行初選，並指其他國家都有類似初選的活動，但主要是選出適當的人選，惟被捕人士卻只有一個目的，只是要令政府停擺。

至少53泛民人士涉違反《香港國安法》被捕

消息指，被捕者包括戴耀廷、梁國雄、胡志偉、涂謹申、尹兆堅、林卓廷、鄺俊宇、黃碧雲、范國威、楊岳橋、趙家賢、何啟明、施德來、郭家麒、劉頴匡、袁嘉蔚、何桂藍、梁晃維、朱凱廸、岑敖暉、馮達浚、阿布泰國生活百貨創辦人林景楠等人。事後被捕人的個人Facebook亦交代有關情況。