警HKSOS程式一周年成功救助135人 山頂辦越野跑近千人開app參與
撰文：凌逸德
出版：更新：
警方HKSOS緊急救援手機應用程式推出一周年，累積逾12.5萬個下載，至今成功協助135位市民。警隊今早（16日）聯同合作夥伴，於山頂舉行「HKSOS越野跑2025」比賽，路線圍繞太平山頂、香港仔水塘及薄扶林一帶山徑，吸引近1,000名市民啟動程式參與。警務處處長蕭澤頤致辭時，呼籲市民向親友推廣HKSOS，增加保障。
賽事分為10公里、20公里的個人及團體比賽；路線圍繞太平山頂、香港仔水塘及薄扶林水塘一帶山徑，沿途高低起伏，景色優美。為讓更多市民認識HKSOS，比賽期間所有選手必須啟動HKSOS的活動功能，保護每位選手的安全。是次活動吸引近1,000名市民參與，所有參賽費收益將全數捐助慈善機構以設立「HKSOS聽力中心」，用以幫助更多聾人及弱聽人士。
「HKSOS」推出一周年以來，累積超過125,000次下載，超過5萬個戶外旅程,成功協助135位市民。警務處處長蕭澤頤今日亦獲邀出席，為在場選手打氣。他為比賽致辭時，提到近年因戶外活動而引起的意外有明顯上升趨勢，而HKSOS正正能夠解決搜救行動上的各項挑戰，他亦呼籲市民向親友推廣HKSOS，因為每多一個下載，就有多一個機會拯救生命。
HKSOS不單是一項搜救技術，亦是警隊對守護生命的共同承諾。警隊將會繼續善用科技、深化社區合作,令「HKSOS」這項緊急服務更普及、更高效。
炎夏戶外活動意外頻生 警籲善用「HKSOS」程式 遇事可一鍵報案行山熱點獅子山意外頻仍 跨部門推廣遠足安全 籲下載HKSOS程式HKSOS-RescueAI奪國際展會先進技術最佳應用奬 警唯一入選港代表警HKSOS手機應用程式下載增 戶外活動專家﹕有助提供求助者位置警推HKSOS手機應用程式 無網絡下精準定位 助32歲行山男獲救警999緊急應用程式HKSOS成功協助3人 用家﹕一路去邊都好安心