CHIIKAWA海港城｜一套3隻達摩公仔網上炒至$4200　原價每隻$135

CHIIKAWA在香港首間官方期間限定店，4月2日至27日在尖沙咀海港城開放，分3階段發售21款經典公仔。第二階段發售明日（15日）開始，惟主辦方今日（14日）安排提早排隊，引來近千人到場，有人報警。而當中最受矚目的，是3款達摩系列公仔，每隻售價135元。



不過，《香港01》記者今晚在網上拍賣平台Carousell發現，已有人開帖發售達摩公仔，一套3隻叫價更高達4,200元，比CHIIKAWA香港官方期間限定店3隻公仔共售405元，貴近10倍。



CHIIKAWA香港官方期間限定店，4月15日第二階段開售貨品，最受歡迎的3款達摩系列公仔，每隻售價135元。（羅日昇攝）

據賣家在Carousell上所指，其出售的一套3隻達摩CHIIKAWA公仔為「全新」公仔，「有牌非原袋」，貨品刊登時間已是「超過3個月前」。

位於尖沙咀海港城的CHIIKAWA香港官方期間限定店，分3階段發售21款經典公仔，第二階段發售明日（15日）開始，當中一套3隻達摩公仔每隻售135元，但在Carousell已有人開價4,200元，出售一套3隻達摩公仔。（Carousell截圖）

位於尖沙咀海港城的CHIIKAWA香港官方期間限定店，分3階段發售21款經典公仔，第二階段發售明日（15日）開始，惟主辦方之一Niko-Niko今午4時11分，突在facebook發帖稱在今午4時後，於海港城對開設官方排隊區，引來近千人「打蛇餅」排隊，即使有警員維持秩序，仍先後有人報警指有人阻路或有黑工「排隊黨」。大批網民湧到Niko-Niko專頁，怒斥安排不當。

現場不時出現涉及插隊或排隊黨的糾紛。（羅日昇攝）

《香港01》記者今晚在海港城外觀察，見到人龍排滿海港城外近五支旗杆的空地，不斷出現「打尖」糾紛，更有有排隊人士向保安員查詢：「知唔知排乜嘢？」亦有在場人士透露，獲悉有人收取400元排通宵，「我夠膽講10個有9個都唔知自己喺度排乜嘢！」警方則於今晚8時22分接獲報案，指尖沙咀碼頭附近懷疑有人聘請黑工排隊買公仔。

海港城對開有大批人士打蛇餅排隊取籌。（羅日昇攝）

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CHIIKAWA香港官方期間限定店的女店長，今晚接受《香港01》訪問時表示，今日排隊情況與上一階段4月9日開售前明顯有別，店方曾與商場商討取消即場「walk-in」，但未能達成共識；她又指，之前亦曾發現疑似蛇頭排隊黨，最終沒有派籌。據了解，今午時突有一批人有組織地召來另一批人到場，「大量人，二、三百，警察話真係要整條隊喇。」因上星期情況後因應警方建議，店方與商場方面協商，最終今日在商場協助下劃出隊列。

CHIIKAWA香港官方期間限定店，4月15日第二階段開售貨品，大會突宣布提早一日在海港城外設「官方排隊區」，隨即有大批疑似「排隊黨」在場輪候，有排隊者表示聽到他們要經wechat「報到」。（fb截圖）

店長又指，香港不止一次發生同類情況，形容「太誇張喇，收工之前已經塞咗咁多人，真係好離譜；只要係呢隻公仔fans，原價買到，先係我哋想做嘅嘢。」活動負責人何小姐則向《香港01》表示，就明日第二階段開售設有1,000個籌，現正進行風險評估處理事件，「諗唔到咁洶湧，而家做緊一啲措施。」

CHIIKAWA香港官方期間限定店，4月15日第二階段開售貨品，大會突宣布提早一日在海港城外設「官方排隊區」，隨即有大批疑似「排隊黨」在場輪候，有疑似排隊黨（坐地者）不知正確開售時間。（fb/Siu Tong）

至今晚約10時，Niko-Niko終在fb守頁宣布，為確保現場秩序及顧客安全，4月16、17、21、22及23日全日不設【即日整理券】名額，只限已持【KKday預約券】的人士進場。已預約者按指定場次準時到達便可，無須提早到場輪候。

CHIIKAWA香港官方期間限定店設於尖沙咀海港城，大會宣布，4月16、17、21、22及23日全日全日不設【即日整理券】名額，只限已持【KKday預約券】的人士進場。（Niko-Niko fb截圖）