CHIIKAWA海港城｜警員：持證件實名登記後可離開　明天依次回來

CHIIKAWA在香港首間官方期間限定店，4月2日至27日在尖沙咀海港城開放，分3階段發售21款經典公仔。第二階段發售今日（15日）開始，惟主辦方昨日（14日）安排提早排隊，引來近千人到場。由於現場一度混亂，亦有人懷疑有排隊黨出沒，於是報警。



有警員在14日深夜11時左右，於海港城門外近「五支旗桿」的排隊位置，手持大聲公向在場人士宣佈：「排隊人士準備好證件，根據入場次序編號實名登記，之後可以離開，根據入場次序明天（周二/15日）再回來。」



有在場人士提問，指是否只能以香港身份證登記。該警員回覆道：「實名登記包括所有證件，包括旅遊證件。因公開予任何人購買，不止香港身份證。入面亦有其他外國人，不止大陸人。」

大批人士於15日凌晨在海港城對開排隊登記。(李家傑攝

此外，警員呼籲「因即日籌已滿，橙色排隊線以外的人士不用再排隊」。另外，「聽大會人員指示，一個跟一個，凡有任何擾亂及破壞秩序，要求離開」。

及至15日凌晨零時，仍有大批人士在排隊進行登記手續。部份人士因內急，則可持大會派發的票外出如廁，返回後不用由重新排隊。