CHIIKAWA海港城｜警員：持證件實名登記後可離開 明天依次回來
撰文：凌逸德
出版：更新：
CHIIKAWA在香港首間官方期間限定店，4月2日至27日在尖沙咀海港城開放，分3階段發售21款經典公仔。第二階段發售今日（15日）開始，惟主辦方昨日（14日）安排提早排隊，引來近千人到場。由於現場一度混亂，亦有人懷疑有排隊黨出沒，於是報警。
有警員在14日深夜11時左右，於海港城門外近「五支旗桿」的排隊位置，手持大聲公向在場人士宣佈：「排隊人士準備好證件，根據入場次序編號實名登記，之後可以離開，根據入場次序明天（周二/15日）再回來。」
有在場人士提問，指是否只能以香港身份證登記。該警員回覆道：「實名登記包括所有證件，包括旅遊證件。因公開予任何人購買，不止香港身份證。入面亦有其他外國人，不止大陸人。」
此外，警員呼籲「因即日籌已滿，橙色排隊線以外的人士不用再排隊」。另外，「聽大會人員指示，一個跟一個，凡有任何擾亂及破壞秩序，要求離開」。
及至15日凌晨零時，仍有大批人士在排隊進行登記手續。部份人士因內急，則可持大會派發的票外出如廁，返回後不用由重新排隊。
CHIIKAWA海港城｜警員：持證件實名登記後可離開 明天依次回來CHIIKAWA海港城｜一套3隻達摩公仔網上炒至$4200 原價每隻$135CHIIKAWA海港城｜千人排隊混亂報警 主辦方：5日期不再設即日券CHIIKAWA海港城｜店方：突有二三百人有組織排隊 情況奇怪及離譜CHIIKAWA海港城｜01直擊排隊者問排乜嘢？ 據悉有人收$400排通宵CHIIKAWA海港城｜即日券提早排隊打蛇餅 屢爆糾紛主辦方籲勿再排