CHIIKAWA海港城｜小紅書有人「曬籌」開價　內地粉絲批黃牛黨行為

CHIIKAWA在香港首間官方期間限定店，4月2日至27日在尖沙咀海港城開放，分3階段發售21款經典公仔。第二階段發售今日（15日）開始，惟主辦方昨日（14日）安排提早排隊，引來近千人到場，一度引起混亂。在上午11時正式開售前，小紅書上已有人開帖「曬籌」，指自己成功取籌，聲稱可協助購買整套達摩公仔；亦有人明碼實價，當中一套3隻叫價更高達2,200元，比官方售價貴近5倍。不過，亦有內地粉絲發帖批評黃牛黨，直言「誰又不想黃牛滾出隊伍了」。



今日（15日）早上9時許，有近20人在商場中庭旁邊的位置等候頭輪入場，購買心頭好，而現場有警員及商場保安維持秩序。



有近20人在商場中庭旁邊的位置等候頭輪入場，購買心頭好。(羅敏妍攝)

有近20人在商場中庭旁邊的位置等候頭輪入場，購買心頭好。(羅敏妍攝)

現場有警員及商場保安維持秩序。(羅敏妍攝)

《香港01》記者在社交平台「小紅書」發現，有人開帖「曬籌」上午11時頭輪入場，全套可售，私訊開價。亦有人聲稱可協助購買整套達摩公仔，收取250元訂金，可在香港交收或由深圳寄出；另外有人名碼實價，每隻桌面公仔擺設售價介乎290至450元，合共比CHIIKAWA香港官方期間限定店4隻公仔共售600元，貴超過2倍。

有人名碼實價，每隻桌面公仔擺設售價介乎290至450元，合共比CHIIKAWA香港官方期間限定店4隻公仔共售600元，貴超過2倍。(小紅書截圖）

而當中最受矚目的，是3款達摩系列公仔，每隻售價135元。有人叫價高達2,200元，比官方貴近5倍。

3款達摩系列公仔，每隻售價135元。有人叫價更高達2,200元，比官方貴近5倍。(小紅書截圖）

有人明碼實價炒售達摩公仔，收取250元訂金。(小紅書截圖）

不過，亦有同樣排隊取籌的內地粉絲發帖批評黃牛黨行為，直言「誰又不想黃牛滾出隊伍了」。

小紅書有人「曬籌」，指全套可售，私訊開價。(小紅書截圖）

有同樣排隊取籌的內地粉絲發帖批評黃牛黨行為。(小紅書截圖）

有警員在14日深夜11時左右，於海港城門外近「五支旗桿」的排隊位置，手持大聲公向在場人士宣佈：「排隊人士準備好證件，根據入場次序編號實名登記，之後可以離開，根據入場次序明天（周二/15日）再回來。」

大批人士於15日凌晨在海港城對開排隊登記。(李家傑攝)

即日籌已滿，現場在14日深夜截龍。(李家傑攝)

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主辦方之一Niko-Niko昨晚（14日）約10時在facebook發帖表示，為確保現場秩序及顧客安全，4月16、17、21、22及23日全日不設【即日整理券】名額，只限已持【KKday預約券】的人士進場。已預約者按指定場次準時到達便可，無須提早到場輪候。

另外今日8時許公布最後一輪限定品的預約安排，指KKday預約系統於今天中午12時起接受登記。

CHIIKAWA香港官方期間限定店，4月15日第二階段開售貨品，最受歡迎的3款達摩系列公仔，每隻售價135元。（羅日昇攝）

CHIIKAWA香港官方期間限定店設於尖沙咀海港城，大會宣布，4月16、17、21、22及23日全日全日不設【即日整理券】名額，只限已持【KKday預約券】的人士進場。（Niko-Niko fb截圖）