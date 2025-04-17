Coldplay｜兩職員將手環交情侶經通道入場「睇騷」　重案組拘4人

英國殿堂級樂隊Coldplay在啟德體育園的4場演唱會，上周六（12日）已圓滿結束，期間警方一直嚴打「黃牛」或違法入場，先後拘捕多人。警方今日（17日）再表示，早前接獲啟德體育園職員報案，指1男1女懷疑於4月9日舉行的演唱會期間，非法進入場館。東九龍總區重案組接手調查後，4月12日拘捕3男1女（24至31歲），涉嫌「串謀詐騙」，所有人獲准保釋候查，須於5月中旬向警方報到。



警方調查顯示，兩名男職員懷疑曾於4月9日，將職員手環交予另外兩名非員工的男女，讓他們經職員通道非法入場「睇騷」。案件由東九龍總區重案組第三隊繼續跟進。消息稱，非法「睇騷」兩人為情侶，認識其中一名被捕職員。



英國著名樂隊Coldplay4月9日在啟德體育園主場館舉行第二場演唱會，下午3時左右，已有大批歌迷到場。（夏家朗攝）

就近日的執法行動，其中3男2女內地人士，已被落案起訴「違反逗留條件」罪，案件已於4月9日及16日，在觀塘裁判法院提堂。5人全部被裁定罪名成立，各被判處即時監禁3星期。據了解，5人為4月8日被捕的「黃牛黨」。

另外，一名55歲內地男子被起訴一項「串謀詐騙」罪，案件已於4月11日在觀塘裁判法院提堂。據了解，有人在網上訛稱有「特別證件」入場，在4月9日落網。其餘6名男子（21至63歲），則已獲准保釋候查，須於5月向警方報到。該6男涉及4月11日清潔公司經理帶東主父子入場、及4月12日調酒師開緊急出口帶舊同學入場。

Coldplay演唱會｜5名內地男女「黃牛黨」罪成 各被即時判監3星期

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