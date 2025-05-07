八旬翁化枯骨│房署：戶主2月起無交租　職員每次拍門無異樣無異味

葵涌石籬一邨揭發一宗屍體發現案。石安樓一個單位，因住户欠租3個月，房屋署人員周三（7日）上午上門準備收回單位，卻因無人應門，破門而入後在廁所赫見一副白骨。警方經調查後，相信死者為有長期病患的姓丘（83歲）老翁，他獨居涉事單位近25年。房屋署回覆《香港01》，就今次發現的不幸事件表示十分難過。



石籬一邨石安樓一單位發現一副骸骨，警員到石安樓調查。（黃學潤攝）

根據房署紀錄，有關單位戶籍内只有戶主1人。戶主自今年2月起沒有交租，房署職員曾多次透過各種途徑，包括電話聯絡、不同時段家訪、發出通知書和聯絡社會福利署等，嘗試聯絡戶主，但未能成功。

房署指，職員每次家訪拍門時沒有發現異常情況，亦沒有聞到異味，過去沒有收到有關單位傳出異味的投訴。此外，由於戶主從未有提供其他聯絡人的方法，房署職員亦無法聯絡戶主親友。

另外，由於戶主連續兩個月（2025年2月及3月）欠租，房署按《房屋條例》和既定機制，於3月31日向租戶發出遷出通知書，要求佔用人將單位交回房屋署。限期屆滿後，房署5月7日，按《房屋條例》授權下，採取行動收回單位。

石籬一邨石安樓一單位發現一副骸骨，今午有警員仍在事發樓層看守。（香港01記者攝）

據了解，丘翁並非社會福利署社工跟進的個案。社署較早前回覆《香港01》查詢時表示，會嘗試尋找涉事長者的家人，以提供適切協助 。消息指丘翁自今年1月起無再領取綜援，2月開始欠租。對於丘翁停領綜援的原因、社署停發綜援前有否家訪或聯絡丘翁，以及對上一次家訪或聯絡的時間等問題，社署則沒有正面回應。

石籬一邨石安樓一單位發現一副骸骨，警員到石安樓調查。（黃學潤攝）

石籬一邨石安樓一單位發現一副骸骨，據了解，涉事單位住有一名老翁。（黃學潤攝）