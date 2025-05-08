獨居長者悲歌｜警員到殮房辦理手續　暫未有家屬認屍

葵涌石籬一邨昨日（8日）發生屍體發現案。獨居25年的83歲老翁，因欠交公屋租金2個月，直到房屋署依例上門收屋，始揭發他倒斃家中多時，已化成白骨。今日（9日）警員就此案到葵涌公眾殮房辦理手續，暫時未見死者家屬到場認屍。而社署昨日回覆查詢時指，會嘗試尋找涉事長者的家人，以提供適切協助 。



今早警員就葵涌屍體發現案，到葵涌公眾殮房處理手續。（鄭嘉惠攝）

死者姓丘（83歲），獨居於葵涌石籬一邨石安樓一單位近25年，患有長期病。據悉死者於1月起沒有領取綜援，並自2月起欠交公屋租金。房署職員曾多次電話聯絡、家訪、發出通知書和聯絡社會福利署等，嘗試聯絡戶主，均未能成功。

石籬一邨石安樓一單位發現一副骸骨，警員到石安樓調查。（黃學潤攝）

由於死者連續兩個月欠租，房署於3月31日向租戶發出遷出通知書。限期屆滿後，房署昨日依例收回單位，上門了解時仍無人應門，職員遂破門而入，赫見一副白骨躺在廁所馬桶上。

據了解，丘翁並非社會福利署社工跟進的個案。而社署回覆查詢時表示，會嘗試尋找涉事長者的家人，以提供適切協助 。消息指丘翁自今年1月起無再領取綜援，2月開始欠租。對於丘翁停領綜援的原因、社署停發綜援前有否家訪或聯絡丘翁，以及對上一次家訪或聯絡的時間等問題，社署則沒有正面回應。

石籬一邨石安樓一單位發現一副骸骨，據了解，涉事單位住有一名老翁。（黃學潤攝）

附近鄰居表示，數月來未見事主蹤影，屋內財物完整無缺無打鬥痕跡，屍體亦無可疑之處，案件初步無可疑，死因仍有待調查，警方將案件列作「屍體發現」跟進。