沙田恒生銀行劫案｜警再拉1人　47歲男收$10萬贓款自首　繳回$8萬

沙田置富第一城商場恒生銀行劫案，警方再拘捕一名男子，本案累計3人落網。消息指，49歲男疑犯曾將打劫得來的10萬港元交予一名47歲男子，昨日（4日）該名47歲男子向警方自首，並繳出8萬港元，涉嫌處理贓物被捕。據知二人為朋友關係。



周一（2日）一名刀匪持約30厘米長的餐刀闖入銀行，以刀架頸挾持銀行女職員，掠走總值38.2萬港元及外幣。警方數小時後鎖定49歲男疑犯身份，但當日男疑犯在34歲女朋友陪同下潛逃內地。翌日（3日）男疑犯在深圳落網，當晚即移交香港警方；其女友回港時，亦涉「協助罪犯」被捕。兩人被扣留調查。據了解，男疑犯疑因欠債，鋌而走險犯案。



6月2日沙田第一城恒生銀行劫案，49歲男疑犯在內地落網，6月3日晚上移交香港警方。（警方提供）

警方交代案情指，搶劫銀行案情嚴重，新界南總區刑事部馬上接手調查，並於案發後數小時後掌握疑犯身份，但發現他當晚已潛逃內地。警方遂向內地執法單位尋求協助。

警方指，翻查附近閉路電視錄影片段及情報收集，發現案發後男疑犯迅速返回附近屋苑的住所更衣，再駕車離開，利用香園圍口岸潛逃內地。警方在口岸附近檢獲其私家車，已拖走檢驗。直至周二（3日）姓仇（49歲）無業男疑犯在深圳落網，並於當晚約9時半，經深圳灣口岸押解及移交，警方隨即以涉嫌「搶劫」將其拘捕。

6月2日沙田第一城恒生銀行劫案，49歲男疑犯在內地落網，6月3日晚上移交香港警方。（警方提供）

警方發現男疑犯干犯沙田銀行劫案前，曾在將軍澳區企圖爆竊。他曾爬入清水灣道一間獨立屋嘗試爆竊，但被屋內家傭發現，事敗逃去。故警方周二從內地公安手中接收男疑犯時，同時以涉嫌「企圖爆竊」罪將他拘捕。

另外，警方經調查後相信，男疑犯由姓黎（34歲）、任職文員的女朋友協助，全程陪同潛逃，認為該女子涉嫌「協助罪犯」，故將她列為通緝人士，她周二經內地回港時亦被捕。

《香港01》獲得一張案發時的閉路電視截圖，可見匪徒身穿白色衫、戴黑色鴨舌帽、深色口罩，在其中一個櫃檯外從後箍頸、以刀架頸挾持銀行女職員。

飛虎隊人員奉召到場支援。（Bosco Chu圖片）

劫案發生後 大批警員到場調查

沙田置富第一城商場恒生銀行遭刀匪行劫，一名女職員受傷送院，大批警員在銀行內調查。（左朗星攝）

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警掩至沙田第一城調查 飛虎隊人員奉召到場協助

有照片可見，大批警員其後在沙田第一城第50座一帶調查，新界南總區刑事總部警司姚永勤亦有到場，飛虎隊人員亦奉召到場協助。據了解，警方較早前懷疑疑犯，藏匿於沙田第一城某個單位，警方隨即展開部署，並前往該處實施追捕行動。然而，搜查期間並未在單位內發現疑犯蹤跡。