越南婦失蹤｜CCTV曝光　Lisa失蹤翌日　疑犯挽多袋垃圾鬧市遊走

長沙灣青山道越南婦Lisa失蹤一案，家屬相信她已遭一名越南籍男子殺害及肢解，並放在多袋垃圾中棄置，形容疑兇「比野獸更野蠻」，在網上公開疑兇相片。警方現正循謀殺方向調查，據知涉案男子已潛逃離港，警方正在通緝他。



《香港01》取得多段閉路電視錄影，拍攝到懷疑是越南籍男疑兇的身影。6月22日上午，即Lisa失蹤翌日，一名戴口罩、穿深色短衫短褲及背斜孭袋的男子，雙手挽着至少4個白色膠袋及紅色環保袋，由涉事青山道152號唐樓方向離開，轉入另一條街，沿途步速正常。



在逃越南籍男疑犯的身影

一名戴口罩、穿短衫短褲及背斜孭袋的男子，雙手挽着多袋膠袋。（蔡正邦攝）

一名戴口罩、穿短衫短褲及背斜孭袋的男子，雙手挽着多袋膠袋。（蔡正邦攝）

一名戴口罩、穿短衫短褲及背斜孭袋的男子，雙手挽着多袋膠袋。（蔡正邦攝）

一名戴口罩、穿短衫短褲及背斜孭袋的男子，雙手挽着多袋膠袋。（蔡正邦攝）

▼疑犯曝光▼



據悉，Lisa來自越南廣治市社，來港36年，與前夫育有一對子女，其中兒子18歲、女兒12歲。子女與她同住。梁婦現時與男朋友，對方亦育有一女兒（13歲），一家5口同住旺角太子。據悉，男友為香港人，任職地盤工。

Lisa的父母及親友昨日（26日）攜同祭品及Lisa相片，重回青山道152號唐樓現場拜祭。親友神色哀傷，互相擁抱拭淚。其後親友向記者展示一篇越南文的網上文章，指Lisa被疑兇「阿義」因金錢被殺害，慘遭殺害及肢解，遺體被放在多袋垃圾內棄置，相信他已潛逃，懷疑打算逃回越北。文中指香港及越南警方正通緝男子，呼籲市民如有消息，請聯絡警方。文末形容疑兇行徑，「他比野獸更野蠻」。

而警方早前已拘捕一名25歲越南籍、持行街紙的女子，相信與男疑犯為情侶關係，涉嫌協助疑犯，案件今日（27日）在九龍城裁判法院提堂，她被控意圖妨礙拘捕罪，涉協助疑犯乘船到內地，沒有保釋申請，還押至8月22日再訊。

家屬相信事主已被殺害 悲慟拜祭

失蹤者一眾家屬親友，今日（26日）神色哀傷到達案發現場，手捧失蹤者大頭照進行拜祭。（林振華攝）

親友神色哀傷，不時互相擁抱拭淚。（林振華攝）

事發上周六（21日），越南裔49歲姓梁婦人，洋名Lisa，她離開位於太子寓所後隨一名非華裔男子，登上青山道152號一個唐樓單位後失蹤。警方其後翻查大量閉路電視，揭發一名男子多次出入大廈並手持重物，並棄置到後巷及街道不同垃圾桶，現時循謀殺方向調查。

重案組及鑑證科人員，連日前往上述單位調查蒐證，包括使用調查兇殺案常見的弧光燈等，並檢走刀柄、漂白水及清潔劑等證物。由於疑犯多次棄置大型垃圾，警方懷疑垃圾內物件與案有關，昨日（26日）於堆填區展開搜索工作，據知更派出水鬼隊到大角咀海輝道對出海面搜索，消息指，警方初步檢獲懷疑事主衣物，暫未發現人體殘肢，至今仍未尋獲事主遺體。

警方身穿保護衣在屯門稔灣堆填區搜證

49歲持身份證越南籍女子失蹤，警方懷疑她已遭謀殺，疑犯多次棄置重物，警方今日到堆填區蒐證。（蔡正邦攝）