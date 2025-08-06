荃灣如心廣場車禍｜80歲的士司機涉危駕致死被捕 獲准保釋候查
撰文：凌逸德
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荃灣如心廣場周二（5日）發生奪命車禍，一名80歲黃姓的士司機，駕駛一輛市區的士，在酒店地下入口懷疑自炒剷上行人路，撞斃一名剛路過的35歲菲律賓籍男遊客。黃翁報稱胸口痛楚、頭部及手部受傷，清醒被送往仁濟醫院治理。他涉嫌「危險駕駛導致他人死亡」罪名被捕。
警方經調查後，黃男已於周三（6日）獲准保釋候查，須於本月下旬向警方報到。
事發本周二（5日）下午1時52分，楊屋道8號如心酒店地下入口，一輛的士懷疑自炒，35歲菲律賓籍男事主被撞後嚴重受傷陷入昏迷，被送往瑪嘉烈醫院搶救後不治。
菲律賓駐香港總領事館表示，正協助死者家屬，又預計家屬將抵港安排運送遺體的事宜。由於香港警方正在調查案件，總領事館會與香港警方緊密合作。
▼2025年8月5日荃灣如心酒店奪命車禍▼
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