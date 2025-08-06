荃灣如心酒店車禍｜菲籍死者生前常分享生活照　大批親友留言致哀

荃灣昨日（5日）發生奪命車禍，一名35歲菲律賓籍男遊客拖篋步出楊屋道8號如心酒店門口，即被一輛懷疑失控的的士高速猛撞，導致雙腳嚴重受傷，送院搶救後不治；80歲男的士司機涉嫌危險駕駛導致他人死亡被捕。死者Matignas的大批親友驚聞噩耗，湧入其facebook帖文留言致哀。而Matignas過往在社交平台，經常分享與家人和愛犬的合照，還有不少駕電單車和與朋友聚會的照片，可見他生前為人開朗，且人緣甚廣。



35歲菲律賓籍男遊客8月5日在荃灣如心酒店遭的士撞斃，他生前常在facebook分享生活照，圖為他為愛犬慶祝生日時，與愛犬的合照。（死者fb圖片）

Matignas於4日前（2日）最後一次在facebook發帖，轉發一張寫上「8月將會是一個『天意』（God did it）的月份」。他離世的消息傳出後，大批親友在帖文下留言，希望他安息。當中有人形容死訊令人難以接受；亦有親友說Matignas已「經歷了很多（You’ve gone through a lot）」，表示會懷念他。不少人亦留言慰問Matignas的家屬；甚至有人留言稱雖然不認識Matignas，但仍希望他安息。

35歲菲律賓籍男遊客8月5日在荃灣如心酒店遭的士撞斃，他生前在facebook的最後一個帖文下，有大批親友留言致哀。（死者fb截圖）

Matignas生前經常在facebook發帖，不時分享自己的生活照，見到他曾駕駛不同款的電單車，有時又會帶同愛犬出外「探險」，或與家人旅遊。去年9月他上載與母親的合照，當時他正為母親慶祝生日。今年6月，他則上載影片祝他的妹妹30歲生日快樂；昨日的奪命車禍發生後，妹妹在Matignas的帖文留言「我愛你（I love you）」。

35歲菲律賓籍男遊客8月5日在荃灣如心酒店遭的士撞斃，他生前常在facebook分享生活照，圖為他去年為母親慶祝生日時與母親合照。（死者fb圖片）

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車禍發生在昨日下午近2時，35歲菲律賓籍男死者步出如心酒店大門後，在酒店地下上落客區被的士直撞重創，昏迷送瑪嘉烈醫院搶救後證實不治。80歲姓黃的士司機涉嫌危險駕駛導致他人死亡被捕，據悉他稱事發時突感頭暈不適釀成意外，事發後他胸痛、頭部及手部受傷，送往仁濟醫院治理。

荃灣發生嚴重車禍。今日（5日）下午1時52分，楊屋道8號如心酒店地下入口，一輛的士懷疑自炒，據報一名男子嚴重受傷陷入昏迷，被送往瑪嘉烈醫院搶救後不治。（Bosco Chu網上圖片）

車CAM影片顯示的士如「炮彈」般猛撞死者

網上流傳事發時的車CAM影片，可見男死者當時拖着行李篋步出酒店門口，疑正使用電話，並沿行人路離開，其間的士猶如「炮彈」般高速直衝，車頭猛力撞向死者。死者一度夾在柱身及的士車頭間，其後的士溜後，死者重創倒地，片尾可見他一度嘗試坐起。

消息指，死者他與數名朋友來港旅遊，昨日退房準備離港，不料在酒店大堂地下上落客區被的士猛撼，客死異鄉。

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菲領館致哀 協助死者家屬來港處理後事

菲律賓駐香港總領事館回覆《香港01》查詢確認有一名35歲菲律賓籍遊客昨日在荃灣因車禍身亡。總領事館向死者家屬致以最深切的哀悼，並為逝者祈禱，願其安息；又指正協助死者家屬，又預計家屬將抵港安排運送遺體的事宜。

▼2025年8月5日荃灣如心酒店奪命車禍▼

