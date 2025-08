荃灣如心酒店車禍｜菲籍死者生前常分享生活照　大批親友留言致哀

荃灣昨日(5日)發生奪命車禍,一名35歲菲律賓籍男遊客拖篋步出楊屋道8號如心酒店門口,即被一輛懷疑失控的的士高速猛撞,導致雙腳嚴重受傷,送院搶救後不治;80歲男的士司機涉嫌危險駕駛導致他人死亡被捕。死者Matignas的大批親友驚聞噩耗,湧入其facebook帖文留言致哀。而Matignas過往在社交平台,經常分享與家人和愛犬的合照,還有不少駕電單車和與朋友聚會的照片,可見他生前為人開朗,且人緣甚廣。



35歲菲律賓籍男遊客8月5日在荃灣如心酒店遭的士撞斃,他生前常在facebook分享生活照,圖為他為愛犬慶祝生日時,與愛犬的合照。(死者fb圖片)

Matignas於4日前(2日)最後一次在facebook發帖,轉發一張寫上「8月將會是一個『天意』(God did it)的月份」。他離世的消息傳出後,大批親友在帖文下留言,希望他安息。當中有人形容死訊令人難以接受;亦有親友說Matignas已「經歷了很多(You’ve gone through a lot)」,表示會懷念他。不少人亦留言慰問Matignas的家屬;甚至有人留言稱雖然不認識Matignas,但仍希望他安息。

35歲菲律賓籍男遊客8月5日在荃灣如心酒店遭的士撞斃,他生前在facebook的最後一個帖文下,有大批親友留言致哀。(死者fb截圖)

Matignas生前經常在facebook發帖,不時分享自己的生活照,見到他曾駕駛不同款的電單車,有時又會帶同愛犬出外「探險」,或與家人旅遊。去年9月他上載與母親的合照,當時他正為母親慶祝生日。今年6月,他則上載影片祝他的妹妹30歲生日快樂;昨日的奪命車禍發生後,妹妹在Matignas的帖文留言「我愛你(I love you)」。

35歲菲律賓籍男遊客8月5日在荃灣如心酒店遭的士撞斃,他生前常在facebook分享生活照,圖為他去年為母親慶祝生日時與母親合照。(死者fb圖片)

+ 2

車禍發生在昨日下午近2時,35歲菲律賓籍男死者步出如心酒店大門後,在酒店地下上落客區被的士直撞重創,昏迷送瑪嘉烈醫院搶救後證實不治。80歲姓黃的士司機涉嫌危險駕駛導致他人死亡被捕,據悉他稱事發時突感頭暈不適釀成意外,事發後他胸痛、頭部及手部受傷,送往仁濟醫院治理。

荃灣發生嚴重車禍。今日(5日)下午1時52分,楊屋道8號如心酒店地下入口,一輛的士懷疑自炒,據報一名男子嚴重受傷陷入昏迷,被送往瑪嘉烈醫院搶救後不治。(Bosco Chu網上圖片)

車CAM影片顯示的士如「炮彈」般猛撞死者

網上流傳事發時的車CAM影片,可見男死者當時拖着行李篋步出酒店門口,疑正使用電話,並沿行人路離開,其間的士猶如「炮彈」般高速直衝,車頭猛力撞向死者。死者一度夾在柱身及的士車頭間,其後的士溜後,死者重創倒地,片尾可見他一度嘗試坐起。

消息指,死者他與數名朋友來港旅遊,昨日退房準備離港,不料在酒店大堂地下上落客區被的士猛撼,客死異鄉。

+ 1

菲領館致哀 協助死者家屬來港處理後事

菲律賓駐香港總領事館回覆《香港01》查詢確認有一名35歲菲律賓籍遊客昨日在荃灣因車禍身亡。總領事館向死者家屬致以最深切的哀悼,並為逝者祈禱,願其安息;又指正協助死者家屬,又預計家屬將抵港安排運送遺體的事宜。

▼2025年8月5日荃灣如心酒店奪命車禍▼