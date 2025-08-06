如心酒店的士車禍｜高齡司機年檢蹉跎兩年　田北辰倡滿75歲限工時

荃灣如心廣場周二（5日）發生奪命車禍，一輛的士在如心酒店地下入口懷疑自炒剷上行人路，撞死一名35歲菲律賓籍男遊客，涉事80歲的士司機涉嫌危險駕駛導致他人死亡被捕。



慘劇再次引來社會對高齡的士司機身體情況的關注。現時70歲以上的士司機每三年體檢一次，政府2023年曾建議將門檻由降低至65歲，並加密至一年一次，不過至今未有下文。立法會議員田北辰批評「有乜理由2023年傾完，到咗2025仲未立法呢？」田北辰提出，75歲或以上司機應設每日最高工時的要求。



對於有聲音要求設強制退休年齡，不過陳恒鑌認為難以做到，指業界至少有一成司機為70歲或以上，若設下退休年齡，或令業界人手不足，同時影響一眾長者司機的生計。不過，他提到政府打算增加65歲「隔年一檢」的要求，相信可有助減少意外。



截至今年二月底，全香港共有超過21萬人持有有效的士正式駕駛執照，當中逾3.7萬人為70歲或以上，亦有近9.4萬人為60至69歲，分別佔全個行業17.6%及44.5%，兩者相加已過半。兩者涉及交通意外的總數，亦由2021年全年的2,055宗，升至去年的2,672宗，升幅達23%。單是今年首兩個月，兩個年齡組別涉及的交通意外總數為339宗。

現時法例規定，70歲以上商用車司機需每三年體檢一次。政府2023年中曾向立法會交通事務委員會建議，將提交體格證明的年齡門檻由70歲降低至65歲，並改為一年一檢，不過事隔至今超過兩年，仍未有下文。

實政圓桌立法會議員田北辰。（資料圖片／鄭子峰攝）

實政圓桌立法會議員田北辰不滿立法進展，「今屆政府標明要提速提效，好多細節都傾晒啦，有乜理由2023年傾完，到咗2025仲未立法呢？」他又指，內地、台灣65歲、日本同新加坡等，都已有的士司機強制退休年齡，但香港仍未跟隨，要求政府最遲明年首季，立法強制70歲以上商業司機需一年一檢，並回應該黨75歲或以上司機設每日最高工時的要求。

民建聯立法會議員陳恒鑌。（資料圖片／歐嘉樂攝）

民建聯立法會議員、交通事務委員會委員陳恒鑌則指，政府早前要求65歲每年一檢的方案，有業界認為過嚴，希望政府可以放寬規定，故政府仍在調整方案。被問到會否認為政府浪費了兩年時間，他提到過去兩年立法會通過了過百個法案，當中亦有不少涉及的士，故此強制年檢的法案要「排隊」，今屆會期預計亦無法通過，但亦認為「似乎係有啲耐嘅」。

至於有議員早前提出，要求商用車司機設強制退休年齡，陳恒鑌認為有困難，「當然可以確保安全，但個問題係香港司機人力結構唔足夠」，指現時香港至少有一成司機為70歲以上，加上行業整體老化，再過數年年老司機的會更多，認為要到業界有足夠人力資源的時候，才有條件考慮。

他又指，據他了解，政府會於明年初提交法案，驗身要求將分兩級制，65歲以上司機需強制驗身，視乎醫生的判斷決定是每年或隔年，至於70歲以上司機，則強制每年一檢，預計若明年首季能順利通過，最快第二季便可實施。