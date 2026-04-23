宏福苑上樓｜宏仁閣街坊喊住走：唔捨得屋企　家園完整無奈斷捨離

大埔宏福苑五級大火慘劇發生近5個月，7幢災廈居民分三輪上樓執拾，今日（23日）輪到宏仁閣及受災嚴重的宏昌閣低層住戶回家。傍晚蒼天泣雨，余小姐執拾後離開時亦淚流滿面，不時回頭哭別，「好唔捨得我屋企，呢度係一個我好鍾意嘅地方‥‥‥」其住所雖未被火吻，保持完整，但她深明無法再住，「學識斷捨離，都唔想返嚟。」



居民周小姐住所亦避過火燒，與家人收拾了20袋細軟，並會再次申請上樓，「想攞晒我哋啲家當」。她表示，上樓前夜不能眠，心情緊張，上樓後亦不敢拍照留念，慨嘆：「諗住喺度到老，冇諗住今日道別咗我哋嘅家。」



居民周小姐慨嘆：「明明我屋企冇燒到，但係都要冇咗個屋企。」（梁偉權攝）

居住宏仁閣3樓的周小姐，偕丈夫女兒回家收拾細軟，表示自己單位沒有被燒毁，今日執拾了油畫、結婚相、證書及樓契等重要物品。她指，已透過「一戶一社工」申請會再次上樓，無論有多少次機會上樓，都會選擇上去，嘆謂：「想攞晒我哋啲家當，全部嘢都係我好辛苦買返嚟儲返嚟」。她們一家幾乎用盡當局給予的3小時時間，收拾了約20袋物品，「或者一張紙一隻公仔喺其他人眼中係冇價值，但對我哋好重要，我哋真係好傷心。」

周小姐慨嘆，由結婚買樓，便居住在宏福苑，「諗住喺度到老，冇諗住今日道別咗我哋嘅家。」她由知道可以回家一刻「冇一日係放心過，緊張，晚晚都瞓唔到」， 亦因火災情緒受困，需要會見心理臨床學家。社工着周小姐為單位拍照，但她害怕相片會勾起傷痛回憶，「我唔敢影，我驚影咗之後睇返日後仲傷痛⋯⋯」因此周小姐只向家園道別，無奈稱：「我就唔留念幅相，始終都要同屋企道別，明明我屋企冇燒到，但係都要冇咗個屋企」。

大埔現場雨濛濛，收拾物件搬落樓，難免會更狼狽，周小姐身穿著雨衣，認為整體流程順利，讚揚民安隊「好幫手，我哋好重個啲，佢哋都幫我攞晒，真係辛苦晒佢哋。」其後人員幫忙推車仔，將家當搬到等候區，警察再幫忙召車。

同樣為宏仁閣居民的余小姐，下樓時情緒激動，痛哭流涕，更不時回頭張望自己的家，她痛哭指：「我好唔捨得我屋企，呢度係一個我好鍾意嘅地方。」其後又向記者展示手機相片，其單位完整無損，指：「我屋企好靚，冇燒到」，但無奈未能再回家居住，表示「我知道冇可能⋯⋯」過去的回憶及生活痕跡抹不去，她直言：「好唔捨得離開呢度，但係冇辦法，冇得返轉頭」，不知道要用多少時間才能忘記。

火災後余小姐首次回家，再勾起傷痛情緒，指：「呢兩個月好返少少，但我返到嚟就好唔開心」，指當初得知能上樓亦很掙扎，指若「學識斷捨離，都唔想返嚟。但唔知我做唔做到」，余小姐表示今日收拾了衣物、碗碟等日常用品，但收拾不了全部，嘆息「其實成間屋嘅嘢我都好鍾意，但我依家攞咗都唔知擺去邊。」 雖然有好心人願意提供迷你倉，予居民存放物件，但她無法打包全部，「擺唔晒我啲嘢，你諗吓一家人嘅生活，一個屋企嘅嘢，點會有咁大間屋俾你擺到。」

余小姐情緒激動，不時落淚回望家裏。（ 王譯揚攝）