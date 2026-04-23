宏福苑｜妻捨命救5命　葉生擬帶花悼亡妻：嗌佢走，唔好留喺度

宏福苑火警受影響居民周一（20日）起分批上樓。居於宏泰閣的葉先生，其妻子在大火中通知鄰居逃生，救回5命，自己卻葬身火海。葉先生今日提早到宏福苑領取物資，準備陪同兒子明日（24日）到其宏昌閣單位執拾，他自己則會於5月重返舊居，應該會買一束花上去悼念在火災逝世的妻子，「嗌聲佢，嗌佢走，唔好留喺嗰度。」。他另希望當局建立透明的溝通渠道，聆聽居民的心聲。



葉先生批評當局在過去四個月拆棚期間無視升降機維修，令長者執拾舉步維艱。（翁鈺輝攝）

居於宏泰閣17樓的葉先生今日（23日）先到現場物資站領取背囊等物資，準備明日（24日）陪同兒子一同進入位於宏昌閣6樓單位執拾。他表示將會「盡執」，之前已看過兒子單位的相片，應該仍有不少物品可以執拾，惟自己單位能夠執拾的物品應該不多。5月重返舊居，應該會買一束花上去悼念在火災逝世的妻子，「嗌聲佢，嗌佢走，唔好留喺嗰度。」

居民只有3個小時上樓執拾，他指3個小時的執拾時間肯定不夠，希望政府能更具同理心，再次安排上樓，「我哋屋企嚟，我哋好似又要申請、又依樣又嗰樣先比我哋返屋企。」

他又指，居民與政府之間缺乏雙向溝通，希望當局建立透明的溝通渠道，聆聽居民的心聲。他目測許多單位並無大礙，當局應考慮「雙贏方案」，即透過維修讓居民原址安置。他又強烈要求召開業主大會，建立透明的溝通渠道：「點解唔畀我哋1984戶一個公開透明嘅表決？」以讓大家心服。

↓ 7幢大廈居民分批上樓時間表 ↓

4月20日至4月22日：宏新閣

4月23日至4月25日：宏昌閣、宏仁閣

4月26日至4月28日：宏昌閣、宏道閣

4月29日至5月1日：宏泰閣、宏建閣

5月2日至5月4日：宏泰閣、宏盛閣

