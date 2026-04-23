宏福苑上樓｜宏昌閣兄妹家園盡毀　母親神主牌化灰　兩兔即場炭化

大埔宏福苑五級大火至今近5個月，7座遭受火劫大廈，居民周一（20日）開始分三輪上樓，今日（23日）輪到宏仁閣及受災嚴重的宏昌閣低層住戶回家收拾。宏昌閣低層住戶姚先生與胞妹今日一同返回向家園作最後道別，安樂窩盡毀，母親的神主牌亦化為灰燼，「都係走嗰時就同佢哋講聲咁樣囉。」



姚小姐飼養的兩隻「獅子兔」dodo及小白同告葬身火海，即場炭化離世，事後安置在油麻地龕位供奉。今日所見，兔仔籠已燒剩支架，「都係得返個支架喺度咋，其他乜都睇唔到㗎啦‥‥‥希望安息啦，當佢哋人咁供奉。」姚氏兄妹認為，政府安排妥當、時間足夠，亦有警員幫忙，「佢哋都好貼心嘅，啲警員都有幫我哋pack箱，推啲手推車。」



宏昌閣低層住戶姚先生向家園作最後道別，認為政府安排妥當、時間亦足夠，亦有警員幫忙執拾及搬運物件。（梁偉權攝）

姚先生稱，居住宏昌閣接近40年，今日上樓後見到有一些單位燒毀情況較為嚴重；有單位則保存得「幾好」，周遭環境亦比想像中好。他續指，政府安排妥當時間亦足夠，更有警員幫忙「佢哋都好貼心嘅，啲警員都有幫我哋pack箱呀，跟住推啲手推車咁。」

姚生又表示，有向單位作最後道別，因為妹妹都有兩隻兔仔在單位過身，而且母親的神主牌本身亦在家中，但家園盡毀，未能帶走，而母親本身在附近廟宇另有靈位，「都係走嗰時就同佢哋講聲咁樣囉。」

眼見屋內環境，姚先生心情沉重：「始終住咗咁耐，見到間屋變咗咁樣，心情都唔係咁好。」他又稱，是次取回最有紀念價值的物品，是小時候的相，「今次都好彩都攞到。」

姚生胞妹稱，所飼養的兩隻兔仔均在火警中不幸離世。（梁偉權攝）

姚先生同行胞妹就指，所飼養的兩隻兔仔「dodo」及「小白」，火警當日均即場炭化離世，事後有愛協人員為其尋回遺體，協助安排後續事宜等，「全程都係佢哋（愛協）搞，佢哋就費事call我上去嗰度睇嘛，話個情況好嚴重，都唔建議我睇。」

兩隻兔仔安置在油麻地的龕位內供奉，「希望安息啦，當佢哋人咁供奉。」她續指，兩隻兔仔都是從店舖買回來，品種是荷蘭獅子兔，分別養了4年多及3年多。今日上樓執拾，只見到兔仔籠已燒剩支架，「都係得返個支架喺度咋，其他乜都睇唔到㗎啦。」