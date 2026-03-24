宏福苑聽證會｜火警系統全關　居民稱難想像多人無助　後悔無拍門

大埔宏福苑火災獨立委員會今日（24日）舉行首輪第三場聽證會，下午3名宏福苑居民列作事實證人作供。其中一位宏昌閣居民高以蕾憶述大火逃生經歷，與其他居民一樣，當時未聞警鐘響起，單位有窗戶稍開，傳來燶味才漸覺不妥。她打開大門，走廊充斥煙，才下意識逃生。



高以蕾說，事後留意到屋苑單位火警系統關閉，難以想像當時居民是多麼無助。她自覺幸運逃走，也很後悔無拍到門，不斷反思「自己是否可以做得好點？」她又呼籲大家大家要珍惜，「你一瞬間可以望着一些事發生。」



(圖中)宏昌閣居民高以蕾作表示，自覺幸運逃走，也很後悔無拍到門。(夏家朗攝)

火警鐘無響 屋內一扇窗傳燶味 仍未察有異

宏昌閣居民高以蕾獨居於2405室，父母居於宏志閣。她作供時提到，下午2時左右回家，當時正使用電腦，大概下午2時53分，突然訊號中斷，但依然有畫面。

其單位所有窗原先被發泡膠所封，唯獨向海的一扇窗仍有打開。她指，當日從該窗傳來燶味，但不見煙火，她未有為意，以為是燒焊味，所以直接關窗。

後來她覺得「唔對路」，打算快速洗杯後才出門口，當時沒有想過發生火災，「以為係煲燶嘢」。她說，開門後，整個走廊都有煙，一開門右手邊是走火通道， 內裡一片白濛濛，甚麼都看不到。她說，當時已不能再入屋，於是坐升降機逃走，並直達大堂。

她在大堂見到有送貨男士，著對方不要進入。隨後她致電父母，提醒他們離開。她同樣指出，期間火警鐘沒有響。她說，在屋苑外見到零星的人，當時仍未見火，但留意到單位廚房對出有煙，隨後很快地「一炸火爆」。她影了現場第一張相，當時是下午2時57分。

宏昌閣居民謝玉華出庭作供時說，曾見到工友搭棚時吸煙，形容情況常見。（夏家朗攝）

自覺幸運逃出生天 籲大家要珍惜

被問到大維修所關注的問題，高以蕾表示，打風後許多棚網穿洞，之後被換了淺色的綠色棚網，「一忽忽不同顏色」。她表示，有見過工人食煙，情況普遍，主要在大廈地下側邊的地下休息；亦曾在家聞到煙味，但無打開窗，未知窗外如何。她形容，許多人已曾就此投訴，但工人依舊會吸煙。

被問到對委員會有何說話，她說，事後知悉屋苑消防系統全關閉，難以想像當時的居民是多麼無助。她自覺幸運逃出生天，亦後悔沒有拍門，不斷反思「自己是否可以做得好點？」她希望委員會可以找出大火真相，又呼籲大家要珍惜，「你一瞬間可以望着一些事發生。」