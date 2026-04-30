宏福苑上樓｜第11日共117戶457人執拾　錄9宗求警協助涉遺失財物

大埔宏福苑居民分批上樓第11日（4月30日），政務司副司長辦公室晚上公布，開放的宏泰閣低層5個樓層及宏建閣中層10個樓層，共117戶457人上樓，進出大廈的平均時間是2小時25分鐘。



相關部門合組的綜合詢問處，今日收到九宗居民求警協助個案，涉及居民懷疑遺失包括手錶、飾物、現金和金飾等財物，其中一宗個案所涉及的單位損毁比較嚴重，經調查後，居民相信財物可能已被焚毁。



大埔宏福苑居民分批上樓第11日（30日），開放宏泰閣低層5個樓層及宏建閣中層10個樓層，共117戶457人上樓。（鄭子峰攝）

大埔宏福苑居民分批上樓第11日（30日），開放宏泰閣低層5個樓層及宏建閣中層10個樓層，有居民展示單位內被燒至變形、氧化的硬幣。（鄭子峰攝）

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77%居民逗留少於3小時 4%居民逗留少於1小時

政務司副司長辦公室表示，今日上樓住戶進出大廈的平均時間是2小時25分鐘，最短的是14分鐘，最長的是3小時40分鐘，約77%的居民逗留時間少於三小時，約27%的居民逗留時間少於兩小時，約4%的居民逗留時間少於一小時。

今日總共有65戶123人上落大廈不止一次，其中：25戶55人多走一次；26戶48人多走兩次；11戶15人多走三次；2戶3人多走四次；以及1戶2人多走五次以上。

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九宗求警個案涉遺失財物 一宗相信已被焚毁

相關部門合組的綜合詢問處今日收到九宗居民求警協助個案和一宗市民身體不適的求助個案。該九宗求警協助涉及居民懷疑遺失包括手錶、飾物、現金和金飾等財物 。警方即時派員協助搜查，其中一宗個案所涉及的單位損毁比較嚴重，經調查後，居民相信財物可能已被焚毁；五宗的單位並無被搜掠痕跡，而居民亦未能提供財物的詳細資料。餘下三宗個案，警方會作進一步調查。