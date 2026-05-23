宏福苑上樓︱生日翌日遇大火　7歲童隨家人告別居所尋回生日禮物

大埔宏福苑大火7幢災廈的居民，獲安排第二次上樓執拾。宏盛閣張氏一家四口今日（23日）重回單位，與居住了10年的家「講聲Goodbye」，張小朋友形容「好似就嚟要炸爛個屋企，我啲床有成紮塵」，收拾過程中尋回去年的生日禮物玩具；張母則表示第二次上樓頭腦較清晰，拾回一整箱舊相簿、絕版書、水晶和首飾等。



另外，冼先生今日為其居住宏新閣的摰友上樓，協助執拾大量絕版模型，包括《聖鬥士星矢》模型及「幪面超人」版的暴力熊，部分模型不敵烈火，已燒至變形焦黑。冼先生欲擺放至其經營的Cafe，以記念火災。



張小朋友雀躍展示手中金幣。（梁偉權攝）

居於宏盛閣4樓、購入單位達10年的張氏夫婦，今日（23日）帶同子女重返現場。7歲的張小朋友接受訪問時透露，大火前一日正是其生日，他今日回家，拾回生日禮物玩具，受訪時手裏亦緊緊攥着兩件小玩具及爺爺遺下的金幣。

原與父母和胞姊居於宏福苑宏盛閣的張小朋友，受訪時仍不時把玩上樓尋回的玩具。（梁偉權攝）

在火災後首次踏進家門，他指單位「好污糟」，在廚房看見死蟑螂，家裏滿是灰塵，形容火災「好似就嚟要炸爛個屋企，我啲床有成紮塵」。他又笑言上樓時，在廚房吃了一塊發霉曲奇。

張小朋友憶述，火災當日恰巧與嫲嫲在樓下公園玩， 目擊大廈冒出濃煙，其後便到嫲嫲在附近的家暫避，拿小凳子在窗外眺望烈火吞噬家園的震撼畫面：「驚呀，大火！媽咪有帶我落去睇，啲火燒上嚟。」

張氏一家四口一同上樓，希望與家「say goodbye」。（梁偉權攝）

張太則表示，上次上樓收拾時間倉促，今次「頭腦較清晰」，經朋友提醒，尋獲一整箱舊相簿、絕版書，以及藏在角落的水晶和首飾。她又說估計之後「無乜機會再返上去，都想喺度同個單位講聲Goodbye。」

她直言，當初選擇宏福苑是因為家人均居住附近。面對業權收購補償方案，她與丈夫表示至今仍然猶豫，「落唔到筆」簽署，坦言「賣業權嗰個金額，不足以在大埔去買返一個同等呎數嘅單位，地段亦都無咁好。」

張先生則無奈指，當局看似說處理業權給予多個選項，但這只是限制了選擇，指「如果係小朋友肯定好啦，我哋大人嚟㗎嘛，我哋想有其他嘅Option（選項）。」惟供亦相信部分居民渴望的原址重建「基本上無可能發生」。談及早前宏福苑法團管理人「合安」召開的居民簡介會，張先生認為大會無視居民發言權，浪費居民時間：「我見到街坊去舉手，就會被Ignore（忽視）。」

冼先生有協助原居於宏福苑宏新閣的摰友執拾絕版模型。（梁偉權攝）

陪友上樓帶走珍藏模型 街坊讚警主動協助搬運

與受災家庭有30年鄰里情誼的街坊冼先生，今日（23日）首度與朋友組成四人男丁團，徒步登上摰友的宏新閣25樓單位。其摰友為模型收藏愛好者 ，剛才上樓經點算後，估計全屋收藏值30多萬元，包括有未曾開封的《聖鬥士星矢》模型及「幪面超人」版的暴力熊模型，獲朋友割愛捐贈。

他讚揚警方協助，稱收拾的物件裝滿15、16袋沉重的紅白藍膠袋，如果只靠四人搬運，必須「行兩轉」。但有警員主動提出安排交更上落的同袍，合力「一轉過」幫忙將所有物品搬到樓下，大大節省了時間，「都好helpful嘅，同埋成件事好running smooth（順暢） 嘅」。

冼先生指，其朋友家人安好，但一隻竉物在火災中不幸罹難，今次上樓時「感覺怪怪地」，解釋與大埔社區有密切關係，居住鄰近廣福邨逾30載，與受災朋友感同身受。他指，有部分模型公仔已燒至變形，但他希望擺放至自己經營的慈善cafe展示，以紀念火災。

↓ 5月23日宏仁閣、宏新閣及宏泰閣居民上樓情況 ↓