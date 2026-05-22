宏福苑上樓｜老住戶豁達看淡財物損毀　只盼最後一次彈琴

大埔宏福苑7幢災廈的居民，再獲安排第二次上樓執拾。一連3天（21至23日），宏仁閣、宏新閣及宏泰閣的居民獲分批回家。宏新閣居民Dorz陪同剛出院的嫲嫲重返家園執拾，縱然嫲嫲行動不便要攀上百級樓梯，她依然顯得十分雀躍，更豁達看淡財物損毀，唯獨掛念單位內的鋼琴，盼望在執拾後能作「最後一次彈琴」。另有居民因行動不便而無法登樓，一家人只能對着居住多年的大廈合照：「辛辛苦苦供咗層樓，點知化為烏有。」



宏新閣居民Dorz（右）陪同剛出院的嫲嫲（左）重返家園執拾。（黃學潤攝）

行動不便老住戶首次上樓 決意爬樓梯也要上

宏新閣居民Dorz今日陪同剛出院的嫲嫲一同返回單位。Dorz坦言，雖然上次已有一次心理準備，但今次心情依然緊張，「懷住唔識點形容嘅感覺返嚟，都唔想係最後一次......但係唔知幾時會再可以返到嚟。」

Dorz指，嫲嫲徹夜難眠，十分雀躍。嫲嫲亦表示，「非常開心可以上到去，因為我上次上唔到。」縱然行動不便，即使要爬樓梯也「一定可以上」，她第一時間最想進房間看看有何物品被燒毀、有甚麼可以帶走。嫲嫲表現豁達，認為就算珍貴物品燒毀了也「沒所謂」，而以往時常在教會崇拜彈琴的她，最掛念單位的鋼琴，她期待在執拾完畢後「最後一次彈琴」。

七旬居民嘆年紀大只能售業權：希望快啲上樓

宏仁閣居民陳先生透露上次重返家園時情況太匆忙、家裏太混亂，下樓後才驚覺數隻手錶不翼而飛，因此今日特意回來希望仔細搜尋，希望能夠尋回。談及政府提出的收購方案，陳先生感到無奈，「你而家咁嘅環境都唔到你唔出售（業權）啦，我哋咁嘅年紀，我都70歲，如果太長遠都唔敢諗，希望真係快啲上樓。」

他認為政府提出的收購價雖算合理，但對收購資金的來源提出質疑，「啲錢係善心人士捐畀災民㗎嘛，你而家將啲錢交埋畀政府收購，我覺得唔啱。」（黃學潤攝）

他認為政府提出的收購價雖算合理，但對收購資金的來源提出質疑，「啲錢係善心人士捐畀災民㗎嘛，你而家將啲錢交埋畀政府收購，我覺得唔啱。」他續指，政府收回業權後，土地必定歸政府所有，日後發展有盈利。

居民盡執所有家當 仍盼有原址重建選擇

同屬宏仁閣的胡小姐，形容今日天氣非常好，「好想望下我屋企個景」。她特地帶了一枚寫着「Time to go home（是時候回家）」的徽章前來，寓意能真正回家。由於上次上樓時帶走的物品太少，她直言今日要「衝衝衝」，盡量將所有家當執走，不過她仍希望能夠再次上樓及在原址居住，惟政府提供的方案皆圍繞賣業權，「唉，大家一個計劃都係賣業權賣業權同賣業權，三個option （選項），希望真係可以有多一個option（選項）就係原址重建。」

她感嘆，父親因行動不便而無法登樓，一家人只能對着居住多年的大廈合照，心中感到無比酸楚：「辛辛苦苦供咗層樓，點知化為烏有。」

胡小姐特地帶了一枚寫着「Time to go home（是時候回家）」的徽章前來，寓意能真正回家。（黃學潤攝）

宏仁閣居民胡小姐，形容今日天氣非常好，「好想望下我屋企個景」。（黃學潤攝）

盼召業主大會 提供不同選項予居民表決

居住在宏仁閣的黃小姐，坦言對政府的處理手法感無奈。她透露，自己的單位在火災中幸免於難，上樓後看到熟悉的家園，心中卻只有難過。她表示，居民的要求從來都不貪心，只是想爭取應有的基本權利，如今卻寸步難行。

她又強調，無論居民最終決定是賣業權還是原址重建，政府都應該召開業主大會，提供不同的選項供大眾表決，而非像現在只有賣業權一個選項。

居住在宏仁閣的黃小姐強調，無論居民最終決定是賣業權還是原址重建，政府都應該召開正式的業主大會，提供不同的選項供大眾表決，而非像現在只有賣業權一個選項。（黃學潤攝）

↓ 5月22日宏仁閣、宏新閣及宏泰閣居民上樓情況 ↓