宏福苑｜居民再上樓執拾懷緬　質疑合安第二次簡介會細節不清晰

大埔宏福苑大火，距今接近半年。政府安排被波及的7幢樓宇的居民第二輪上樓執拾。由今日起一連三天（21至23日），宏仁閣、宏新閣及宏泰閣的居民獲分批回家。有居民再次上樓，希望可以仔細察看家中各個角落，懷緬過去點滴；亦有居民上次取回貴重物品後，今次希望取回孩子玩具、相簿等。昨日（20日）合安管理有限公司舉行第二場簡介會，居民質疑簡介會未有聽從民意，希望可以召開業主大會商討前路。



宏泰閣何老太再上樓，希望可以仔細察看家中每個角落：「每個area都好珍惜，都想再多望一下。」（蔡正邦攝）

宏泰閣居民何老太今日再次上樓，主要希望可以仔細看看家中每個角落，「每個detail（細節）都睇下，以往自己點點滴滴都喺嗰到」。她又提到，由小孩到成年人，家中每個位置都充滿回憶，十分深刻，她說：「每個area都好珍惜，都想再多望一下。」另外，住在宏福苑40年的居民陳先生慨嘆，與宏福苑的街坊充滿感情，今日再回家心情感到沉重，提到現時突然要搬去新地方，所有事物都要重新適應。

居民陳先生指今日再回家心情感到沉重。（蔡正邦攝）

居民劉小姐自出世便住在宏福苑，連同其孩子亦是如此，因此對宏福苑充滿感情，她指：「心情都係唔好，覺得自己返唔到屋企。我屋企永遠都係我屋企，你replace（代替）唔到。我同小朋友都出世住到而家，我搵唔到一個地方比宏福苑更好，唔係環境優勢，係成班街坊嘅感情。」

上次劉小姐上樓已執回貴重物品，今次回家希望可以取回孩子的玩具，她直言：「除咗大人，小朋友係呢件事上都影響好大，因為佢哋上唔到屋企。」她提到小朋友看到家中相片後有情緒，期盼當局「可以做得好睇啲，小朋友睇住呢件事」。

她指孩子不懂分析，亦不明白為何「我屋企無燒到，點解返唔到屋企？」對於孩子的疑問，劉小姐坦言不知如何回應：「佢哋啲利市錢唔見晒，佢哋會問邊個攞咗，我都唔識答小朋友。」劉小姐不評論合安簡介會內容，不過認為現時政府提出的方案並非其意願，因此盼政府為居民「做多一步」。

上次劉小姐上樓執回貴重物品，今次回家希望可以取回孩子的玩具，她直言：「除咗大人，小朋友係呢件事上都影響好大，因為佢哋上唔到屋企。」（蔡正邦攝）

家在宏仁閣的尹先生自3歲起便隨家人搬入宏福苑，至今已40年，尹父早年亦在宏福苑附近開士多。尹生上次回家時，發現地板被燒至「企係到」，不過幸好主人房未被大火波及，仍可尋回屋契和首飾等重要物品，今次他希望可以回家取回相簿並與家園道別。

尹生嘆言：「我哋住咗幾十年，邊有可能話走就走。自己父母咁辛苦做嘢，有間屋落嚟，就係想我哋啲子孫好，你賠錢畀我，我都想原址重建，宏福苑就係宏福苑。」現時他搬到過渡性房屋，惟昨晚暴雨下單位出現漏水，加上單位空間狹窄，難以煮食，令他十分無奈：「點搞？我都唔知點搞。」對於政府建議居民出售業權，尹生質疑：「我哋400幾呎，未補地價俾（每呎）8000蚊，出到去點買樓？買唔到。」他又提到，政府安置的大埔頌雅路西居屋周圍為墳場地，難以安居。

對於昨日合安舉行第二次簡介會，尹生質疑對方沒有聽從民意，提出的方案細節不清晰，猶如僅著居民出售業權，加上他認為「合安講完成日都變陣」，令他無所適從。尹生期望政府各部分承擔責任、善用災款、明白居民需要，同時他亦未來可以舉行業主大會讓居民商討。

尹先生家在宏仁閣，住了近40年，直言：「我哋住咗幾十年，邊有可能話走就走。你賠錢比我，我都想原址重建，宏福苑就係宏福苑。」（蔡正邦攝）

↓ 5月21日宏仁閣、宏新閣及宏泰閣居民上樓情況 ↓

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大埔宏福苑於去年11月26日發生五級大火。（夏家朗攝）

政府今年2月21日公布長遠居住安排方案，並在4月28日公布宏志閣的後續安排，5月14日陸續向宏福苑業主發出「收購建議信件」，8月31日或之前須交回，若業主在下周五（22日）仍未收到信件，或此前未有提供聯絡資料予「解說專隊」，可致電政府熱線查詢。此外，若在6月30日或之前，75%或以上宏志閣業主簽署接受收購，政府提出的長遠方案便會正式開放予宏志閣，否則將不會涵蓋。

政府指，房屋局同步跟進草擬所需的法律文件，務求加快整體進程，協助受影響居民重建家園，重申收購建議提供多元選項，業主可因應自身情況和需要作出最合適的選擇。

政府又指，收到業主簽妥的信件後，會盡最大努力按情況協助完成買賣協議及轉讓手續，交易完成後盡早向選擇收取現金的業主，安排發放款項。

屆時業主能即時在私人市場或二手資助房屋市場購置物業，選擇參與「特設銷售計劃」的業主，則以現金或樓換樓方式，購買全新資助出售單位。

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