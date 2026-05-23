宏福苑上樓︱印傭宏福苑工作11年感不捨　能再次上樓喜出望外

大埔宏福苑7幢災廈的居民，再獲安排第二次上樓執拾。一連3天（21至23日），宏仁閣、宏新閣及宏泰閣的居民獲分批回家。有居民災後第二次回家，對宏福苑感到不捨，希望可以回來居住；亦有外傭隨僱主在宏福苑工作11年，目睹變化感到難過，但知道可以再次回家感喜出望外。



印尼籍外傭Sholikah今日與僱主家人上樓收拾。她在該家庭工作11年，與僱主情同家人，對宏福苑亦充滿感情，即使不捨得，Sholikah表示也沒有辨法。見證宏福苑經歷大火，她直言：「睇到呢啲好痛苦。」不過，以為上次是最後一次上樓，沒料今日再獲安排，感到喜出望外：「上次同屋企Bye Bye以為冇機會再嚟，點知再有機會返嚟，感謝上天！」

Sholikah照顧僱主的年邁母親，以前會與婆婆在在宏福苑和廣福邨一帶散步。她指婆婆很喜歡宏福苑，因為這裏環境舒適，而且交通方便。現時她們搬到元朗江下圍，婆婆身體欠佳，且不適應新住所。

印尼籍外傭Sholikah在受僱家庭工作11年，與僱主情同家人，對宏福苑亦充滿感情。（翁鈺輝攝）

住在宏建閣的秦小姐改期提早今日上樓，她希望未來再有第三次上樓：「搬屋都要執好耐, 無可能兩次執得晒。」秦小姐嫁給丈夫後搬入宏福苑，在此有很多美好回憶，不時與朋友在家聚會。今日上樓她會先收拾物品，因為「仲有好多嘢未執, 唔夠時間用」，稍後再研究道別家園。

秦小姐坦言以為可以在宏福苑「住一世」，詎料一場大火毀於一旦。她不是業主，但個人意願是希望繼續住這裡，現時她感覺方向未清楚，無奈說：「好似好多選擇，其實又好似冇選擇咁。」

宏建閣的秦小姐改期提早今日上樓，她希望未來再有第三次上樓。（翁鈺輝攝）

↓ 5月23日宏仁閣、宏新閣及宏泰閣居民上樓情況 ↓