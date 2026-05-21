宏福苑上樓｜居民慶幸尋回結婚贈禮　有人不捨緬懷：盡量望多啲

大埔宏福苑7幢災廈的居民，再獲安排第二次上樓執拾。今起一連3天（21至23日），宏仁閣、宏新閣及宏泰閣的居民獲分批回家。有宏新閣居民慶幸尋回上次找不到的結婚贈禮，「上一次搵唔到呀，今次就搵返呢個瓷器囉，我結婚嗰陣時我哥送畀我㗎，不過都燒到爛晒、黑晒！」



宏仁閣羅先生坦言十分不捨，是次上樓主要緬懷在宏福苑渡過的青春歲月痕跡，「盡量望多啲，希望可以帶走多啲回憶。」有不少居民則對賣業權有不同見解，仍需與家人商討再作定奪。



杜小姐一家4口住在宏新閣，其母親尋回上次找不到的結婚贈禮瓷器。（林振華攝）

杜小姐一家4口住在宏新閣，災後在外租屋暫住。其母親今日上樓後，慶幸尋回結婚贈禮，「上一次搵唔到呀，今次就搵返呢個瓷器囉，我結婚嗰陣時我哥送俾我㗎，不過都燒到爛晒、黑晒！」

杜小姐表示，仍在等待政府安排，因很多事情尚未清楚，需與家人再研究。被問及有關合安簡介會，她就指沒有特別看法，只是將直播內容記下。她亦沒有太多疑問，因單位已被燒毀，「簡單啲講我哋間屋真係燒到乜都無囉。所以我哋就好直接嘅啫，都無話太多其他嘢要諗囉。」

杜小姐一家4口住在宏新閣，其母親尋回上次找不到的結婚贈禮瓷器。（林振華攝）

宏仁閣余太慶幸能取回屋內所有財物，今日主要執拾次要的生活用品，亦不打算帶走大型電器，「我掛咗半年㗎喇已經，好彩全部執翻晒，呢個係好慶幸嘅。」她指，解說團隊稱為期兩年的資助租金，如不選擇樓換樓就會即時停止，直言「好唔fair（公平）」，並批評政府給予選擇的樓宇「完全揀唔落」，會考慮轉投私人市場，女兒負責供樓。

她鑾稱，火災打斷其退休計劃，並強調由頭到尾沒有諗過賣樓，所以沒有補地價，因年紀大又有長期病患，每月需在大埔區覆診，故不會考慮其他居屋方案。

宏仁閣余太稱慶幸能取回屋內所有財物，今日主要執拾次要的生活用品。（林振華攝）

宏仁閣羅先生自年少起，一家6口由公屋搬至宏福苑，坦言十分不捨，「最主要係個回憶，因為真係好唔捨得，想上去緬懷吓、青春歲月嗰時喺渡過嘅痕跡。」

他有意出售業權，但認為方案仍不夠完善，亦認為政府不應一口否決原址重建。羅先生批評政府由最初圍標及施工期間均無監管，「好荒謬、好憤怒」。對於合安發放維修基金，羅生指暫時可以接受，但要視乎事態發展、如何跟進等，目前一切都是觀望狀態。同廈林小姐亦認為回購方案不理想，希望盡快有業主大會。

宏仁閣羅先生自年少起一家6口由公屋搬至宏福苑，坦言十分不捨，是次上樓主要緬懷，「盡量望多啲，希望可以帶走多啲回憶。」（何頴賢攝）

《香港01》早前亦曾報道，葉太的74歲家翁及大姑，在宏泰閣家園罹難。今日她再與丈夫上樓獻花及清理單位。葉太指，上次執拾匆忙，希望盡量清理好單位，「嗰個始終係一個家，希望我哋可以收拾得好啲囉，即係唔好喺一個最差嘅環境下擺喺心我哋入面囉。」她稱，單位跟相片與實際情況有出入，因屋宇署稱單位結構屬危險應有支架支撐，但上樓卻發現只有少許熏黑，某些櫃有圍封，「係咪我哋上去之前拆咗？咁真係感謝佢哋啦。」

葉太早前曾聯絡大埔民政署跟進後續事宜，包括申報戶主過身後的新聯絡人資訊。她稱向傳媒提及相關事宜後，翌日已收到民政總署電郵回覆處理。她又指，不知道有居民郵政卡，連一戶一社工及大埔民政事務處職員亦不清楚，是聽取合安簡介會後才知，最後由丈夫動聯絡合安取回帳戶及密碼。

葉太又指，解說隊聯絡他們有否收到賣樓接納收購建議信，，亦有協助他們獲取法律意見。葉太稱，向銀行查問後得知家翁單位沒有購買火險，坦言難以處理索償及尋責，物是人非下，亦不急於索取賠償，慨嘆：「總之我哋又有個情感喺度，你唔可以抹殺我囉。」

葉太的74歲家翁及大姑，在宏泰閣家園罹難，今日她再與丈夫上樓獻花及清理單位。（何頴賢攝）

宏泰閣何太則指，3小時執拾時間不夠，但流程順利。對於6月30日前要簽名決定，仍與家人商量中，認為最終都要出售業權。她表示，所有事情堆疊一起十分倉卒。

宏泰閣何太則指仍與家人商討，認為最終都要出售業權。（何頴賢攝）

↓ 5月21日宏仁閣、宏新閣及宏泰閣居民上樓情況 ↓

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政府今年2月21日公布長遠居住安排方案，並在4月28日公布宏志閣的後續安排，5月14日陸續向宏福苑業主發出「收購建議信件」，8月31日或之前須交回，若業主在下周五（22日）仍未收到信件，或此前未有提供聯絡資料予「解說專隊」，可致電政府熱線查詢。此外，若在6月30日或之前，75%或以上宏志閣業主簽署接受收購，政府提出的長遠方案便會正式開放予宏志閣，否則將不會涵蓋。

政府指，房屋局同步跟進草擬所需的法律文件，務求加快整體進程，協助受影響居民重建家園，重申收購建議提供多元選項，業主可因應自身情況和需要作出最合適的選擇。政府又指，收到業主簽妥的信件後，會盡最大努力按情況協助完成買賣協議及轉讓手續，交易完成後盡早向選擇收取現金的業主，安排發放款項。

屆時業主能即時在私人市場或二手資助房屋市場購置物業，選擇參與「特設銷售計劃」的業主，則以現金或樓換樓方式，購買全新資助出售單位。