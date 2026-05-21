宏福苑上樓｜居民重遇鄰里感觸　料各散東西不捨　冀能原區安置

大埔宏福苑大火，距今接近半年。政府再次安排被波及7幢樓宇的居民第二次上樓執拾。由今日起一連三天（21至23日），宏仁閣、宏新閣及宏泰閣的居民獲分批回家。有宏泰閣居民很感恩能再次上樓，巧遇鄰居深感感觸。由於丈夫熟悉大埔，不願搬出區外，居民希望未來可以原區安置。



宏泰閣郭太郭太希望回到大埔居住，因為丈夫表明不會住在大埔以外的地方。（蔡正邦攝）

住在宏泰閣低層的郭太太對於能再上樓感到感恩，雖然單位已被燒毀，但幸仍能帶走少量物品，例如兒子的八達通。郭太今日與鄰居相遇，她與對方母親認識「佢兩個仔女細細個睇住佢大」，難得今日能碰面，深感感觸。她認識不少街坊，惟她飲泣指同層數名鄰居均在大火中離世。未來將要與鄰里各散東西，她感到不捨。

對於未來前路，郭太仍感到迷茫，現時他們需要在6月底前決定是否出售業權，她打算「正常都要照做」，但無奈「樓換樓」方案中沒有一個適合：「有啲地區太遠，啱地區，勉強啱，大埔，都要等4年。」郭太希望回到大埔居住，惟大埔頌雅路西居屋四周是墳場地遭家人反對，但郭太直言沒辦法，因為丈夫表明不會住在大埔以外的地方。現時夫婦分隔兩地居住，郭太住在啟德，郭生則決意住在兒子位於大埔的家。

她亦提到，現時新居所未有詳情，例如單位樓層、方位等，加上頌雅路西居屋仍在興建中，不知從何入手研究：「希望政府畀個好答覆我哋，唔使咁惆悵。」

↓ 5月21日宏仁閣、宏新閣及宏泰閣居民上樓情況 ↓

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大埔宏福苑於去年11月26日發生五級大火。（夏家朗攝）

政府今年2月21日公布長遠居住安排方案，並在4月28日公布宏志閣的後續安排，5月14日陸續向宏福苑業主發出「收購建議信件」，8月31日或之前須交回，若業主在下周五（22日）仍未收到信件，或此前未有提供聯絡資料予「解說專隊」，可致電政府熱線查詢。此外，若在6月30日或之前，75%或以上宏志閣業主簽署接受收購，政府提出的長遠方案便會正式開放予宏志閣，否則將不會涵蓋。

政府指，房屋局同步跟進草擬所需的法律文件，務求加快整體進程，協助受影響居民重建家園，重申收購建議提供多元選項，業主可因應自身情況和需要作出最合適的選擇。

政府又指，收到業主簽妥的信件後，會盡最大努力按情況協助完成買賣協議及轉讓手續，交易完成後盡早向選擇收取現金的業主，安排發放款項。

屆時業主能即時在私人市場或二手資助房屋市場購置物業，選擇參與「特設銷售計劃」的業主，則以現金或樓換樓方式，購買全新資助出售單位。

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