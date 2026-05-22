宏福苑上樓︱擁宏新閣兩單位　戶主願售業權：任何人都要重新生活

大埔宏福苑7幢災廈的居民再次上樓執拾，一連3天（21至23日）宏仁閣、宏新閣及宏泰閣的居民分批回家，各人對前路意見不一。其中譚先生在宏新閣有兩個單位，他滿意政府的收購呎價，傾向出售業權，「樓價唔等人‥‥‥由41年樓齡轉到新樓，比較好環境」；他對一家人齊齊整整感到知足，寄語大家重新生活。



譚生認為收購價合理，傾向出售業權予政府。（黃學潤攝攝）

譚先生今日（22日）只和兒子兩人上樓，指上次已經取走貴重物件：「3件金飾都值廿幾萬，銀紙同手錶就冇晒。」他坦言，兩次上樓心情不一：「唔好話興奮，係開心少少，懷緬多少少。」為了減輕身體負擔和消耗，他今次亦有使用骨骼輔助器步行。

擁有的兩個宏新閣單位，均在火警中嚴重焚毀，譚先生坦言傾向出售業權予政府：「沒有最多只有更多，（收購價）叫做OK囉！用收購價都可以買到樓，所以傾向賣業權畀政府。我哋有兩個單位，整合之後去睇私樓，同埋政府畀嗰啲選擇。」

他續稱，政府讓他用白表單位10,500元一呎出售，感到釋除疑慮，「收錢（者）永遠希望收得多啲，但我認為補錢係應該，呢個係我嘅角度嚟講，未必啱聽；但係可以由41年樓齡轉新樓，比較好環境嘅樓，例如新達廣場，交通方便咗。我哋年紀大，有啲街坊六七十、七八十歲，上唔上到會？每個家庭不同，政府有個方案，好過畀舊錢去買。」

譚先生今次亦有使用骨骼輔助器步行。（黃學潤攝）

一家人齊齊整整，無論是93歲父親、妻子、兒子和工人都平安無恙，譚先生感到十分知足，亦認為不同的機構已有不同的資助，金錢和家居物品一應俱全：「已經係好幸運的一群。」譚先生建議街坊接受收購方案，但強調每個家庭狀況不一樣：「我個人意見，唔代表其他人‥‥‥因為樓價唔等人，最大風險係樓價會升。」

他自認怨氣比其他人少，是因為首先排序是收購、最後才是追究，今次火劫教訓極大，傷亡慘重，但他相信日後會變得更好，「我都同阿仔講，日後法例會完善咗。」至於聽證會作用，他希望可找出漏洞堵塞，「邊個去簽名？有人造假、有人死咗、有人拆咗個氣窗，我係想知道‥‥‥」他寄語災民盡快重新生活、安居樂業，追究刑責則交由政府處理，「任何人都要重新生活‥‥‥我嘅首選係安居樂業。」

↓ 5月22日宏仁閣、宏新閣及宏泰閣居民上樓情況 ↓