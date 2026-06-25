素海霖被捕｜港產AV女優涉代言推廣非法賭博網　重案組深水埗拉人

「港產AV女優」藝人素海霖（原名：蘇凱琳；又名：繪麗奈，Erena）近日涉嫌為一個非法賭博網站代言，有關網站發佈由素海霖拍攝的廣告影片。雖然素海霖早前回應《香港01》查詢時辯稱，該網站於馬來西亞合法登記，且宣傳對象並非香港市場。



今日（25日）警方表示，近日發現有非法賭博網站聘請代言人進行宣傳及推銷網上賭博，招攬賭客於非法賭博網站進行投注。經深入調查後，西九龍總區重案組人員今日在深水埗拘捕一名29歲姓蘇本地女子，涉嫌「推廣或便利收受賭注」，被捕女子已獲准保釋候查，須於7月下旬向警方報到。翻查非法賭博網站，發現由素海霖代言的廣告已經下架。



素海霖（繪麗奈，Erena）近日涉為一個非法賭博網站代言。（涉事賭博網站廣告截圖）

記者早前翻查有關賭博平台的Youtube頻道，標示為「全港最值得信賴嘅娛樂平台」，並沒提及為賭博平台。有關賭博網頁設有香港WhatsApp電話查詢，若有港人透過連結進行下注，屬非法收受賭注的情況，同樣違法。法例列明，「任何人均不得明知而營辦、管理或以其他方式控制，或協助營辦、管理或以其他方式控制曾一次或多於一次用於推廣或便利收受賭注或向收受賭注者投注」。

據知有關賭博網站在馬來西亞合法登記，惟在香港屬非法。《香港01》記者發現，該網站設有體育博彩、老虎機、捕魚、棋牌、電子競技及真人娛樂類的賭博。網站亦介紹自己「自2018年以來是亞洲最具影響力和最受歡迎的線上博彩娛樂城品牌」，且「同時涵蓋馬來西亞、香港、新加坡等亞洲國家的近百萬的線上玩家」。該網站的語言選擇欄，其中一個中文和一個英文選項為「Hong Kong」；網站的YouTube頻道亦標明該網站是「全港最值得信賴嘅娛樂平台」，並指素海霖正式成為其「特邀女神」；網站提供的聯絡方式當中，WhatsApp號碼為香港使用的「852」字頭。

素海霖（繪麗奈，Erena）近日涉為一個非法賭博網站代言，今日（25日）被捕。（警方圖片）

2022年，警方曾以涉嫌推廣或便利收受賭注，拘捕7名在社交媒體宣傳非法賭博網的網紅（KOL），包括貝依霖及蘇淼淼。今次事件，素海霖6月23日曾回覆《香港01》，指廣告宣傳的對象是面向亞洲，不是香港：「由於個廣告面向亞洲，宣傳嘅對象，並唔係喺香港。話晒我都係有亞洲知名度。你同兩個香港嘅KOL去比較，有啲唔對稱。我哋奉公守法，絕對唔鼓吹賭博，見到個平台都冇講過。我嘅團隊亦都睇到有唔同嘅藝人，甚至乎比我更加出名嘅藝人都接過類似嘅廣告，所以我哋選擇咗接受這個工作邀請。」她又指：「同埋我諗大家忽略咗同忘記咗，我曾經喺兩次嘅知名撲克比賽中獲得第一名同第二名」。

非法賭博網站已將素海霖的代言廣告下架。（涉事賭博網站截圖）

執業大律師陸偉雄早前受訪時表示，只要宣傳人士身處在香港，進行任何推廣賭博成份的遊戲，已干犯香港法例中第148章 《賭博條例》第16B條， 「任何人不得明知而推廣或便利收受賭注或向收受賭注者投注」，最高刑罰一經循公訴程序定罪，最高可罰款500萬和監禁7年。

陸偉雄直言，不論對象是美國人還是英國人，只要在香港發佈，有關罪行便在香港干犯，而且香港人亦能接觸到有關廣告，因此素海霖的說法「站不住腳」。

有關賭博平台的Youtube頻道，標示為「全港最值得信賴嘅娛樂平台」，並沒提及為賭博平台。（涉事賭博網站廣告截圖）

素海霖（繪麗奈，Erena）近日涉為一個非法賭博網站代言，該網站提供的聯絡方式當中，WhatsApp號碼為香港使用的「852」字頭。（涉事賭博網站廣告截圖）

素海霖（繪麗奈，Erena）近日涉為一個非法賭博網站代言。（涉事賭博網站廣告截圖）

素海霖（繪麗奈，Erena）近日涉為一個非法賭博網站代言。（涉事賭博網站廣告截圖）

根據《賭博條例》（第148章），除由獲授權營辦者舉辦的受規管賽馬及彩票、在持牌場所內進行的賭博活動，以及法律豁免的其他活動外，所有形式的賭博均屬違法。這包括透過任何途徑（包括網上平台）進行的投注及收受賭注。

該條例亦適用於身處香港境內的人士所下的賭注，不論有關平台的伺服器設於本地還是境外。一經定罪，投注相關罪行的最高刑罰為監禁9個月及罰款5萬元；而涉及收受賭注或組織非法賭博的罪行，最高刑罰為監禁7年及罰款500萬元。