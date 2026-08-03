維港攝影檔｜尖沙咀無牌檔鬥獨行俠　直擊內地男「打游擊」狂開單

【維港攝影檔系列報道之一】香港維多利亞港景致璀璨奪目，夜景更長年名列全球「三甲」，不少旅客慕名而來，只為一睹東方之珠的萬家燈火。維港兩岸的尖沙咀、中環、金紫荊一帶海傍，自然遊人如織「朝聖」，攝影檔應運而生，打燈、擺位、拍照、列印「即影即有」。檔口愈多，問題愈多，曾有人反映阻街甚至拉客滋擾。



曾幾何時，部份攝影檔是「攞正牌」劃位做生意，有牌檔與無牌檔壁壘分明；近年卻出現「場地沒有聘請承辦商提供攝影服務」巨型橫額，原來康文署早於2023年已取消發牌，換言之今時今日所有攝影檔皆屬無牌經營。記者於7月份連續多日在尖沙咀海傍日夜視察，仍見有檔主冒違法之險堅守；亦直擊從內地來港的獨行俠「打游擊」拉客，每隔15分鐘便開單，生意拋離攝影檔，但均未見有纏擾行為。

康文署於2023年取消發牌，尖沙咀海傍一帶現有的攝影檔口，均屬無牌經營。公廁對開掛有「切勿光顧無牌攝影服務攤檔」的警告橫額，但仍有檔口鋌而走險擺檔。（馮文傑攝）

巨型橫額籲勿光顧無牌攝影檔 「檔海」埸面今非昔比

記者於7月上旬及中旬實地視察，發現天星碼頭近公廁對開圍欄、文化中心長樓梯對開欄杆等多處，均有掛上巨型橫額，寫有「場地沒有聘請承辦商提供攝影服務攤檔 切勿光顧無牌攝影服務攤檔」。不過，連日所見，仍有檔口繼續做生意，但相比以前高峰期的數十檔，大為減少，平日及周末均無大變化；部分檔口的位置，更會擋住橫額。

檔口出租「尿袋」幫補收入

現場所見，檔口均標明價錢，例如2R即時相20元、6R相70元、8R相80元等。攝影師拍攝後，即時向客人展示相機螢幕，達成共識後才列印。此外，部分檔口可將相片數碼檔傳送到顧客手機留底。價錢是否合理由遊客判斷，但幫襯的遊客卻不算多，有檔口更另外出租外置充電品（尿袋），幫補收入。

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固定檔 vs 打游擊 獨行俠自稱攝影愛好者

除了固定的攝影檔，亦有從內地來港、操普通話的攝影人士，疑似以「打游擊」方式四圍走吸客。據了解，有數名同類人士常於海傍一帶出沒幫人拍照。7月下旬，記者發現一名「眼鏡男」的蹤影，他手持一部插有外置閃光燈的專業數碼相機，不停拿起手提電話，向途人展示其螢幕中的相片。

記者在上址視察一個多小時，該名男子已成功做成4單生意，即平均隔約15分鐘便做成一單，通常為數名結伴同行的內地遊客，每人影一張。記者向幫襯的遊客了解，有女遊客稱每張收費20元，拍得「還行」。現場所見，他們並非用現金交易，而是用手機電子支付。

深圳來港影相收錢？獨行俠：有時候別人自願給

記者隨後向該名男子表明身份，道出來意查問。對方自稱來自深圳，「經常來，我是攝影愛好者，拍拍風景、拍拍人。」被問及收入如何，該男子則支吾以對，「沒有‥‥‥有時候別人自願的給我一點（錢）都有。」

現場所見，一名獨行男子帶備專業相機，以「打游擊」方式拉客，但沒有作出滋擾或纏擾行為。一個多小時，便成功做成4單生意。（梁偉權攝）

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小紅書帖文指控攝影檔強行逼買

2024年，曾有網民在小紅書發文，題為「避雷！踩坑香港維港夜景遊客打卡拍照拍攝團隊」，內容提及招攬生意的阿姨說「拍了覺得不好看不用付錢可以不要」，但拍攝後對方一直讓帖主揀選60元一張的6吋相片，「可是我們橫看豎看都覺得攝影機裡面的照片確實不怎麼樣」，購買兩張亦太貴，希望壓價至100元。惟有人卻擅自打印，雙方因而爭執，揚言報警。最後在攝影師協調下，帖主改以微信人民幣1:1，支付了40元印了一張細相了事，但聲稱遭到對方辱罵。

Threads帖文質疑攝影檔是否「小販」

早前在Threads亦流傳帖文，質疑攝影者的拉客行為及合法性，「尖沙咀嗰啲檔口，甚至會用腳架霸佔周邊環境妨礙旅客拍攝打卡（雖然我沒差），仲大條道理遮住啲警示banner（橫額）‥‥‥」 此外，又認為中環檔口佔地之大，「以為係拍梗廣告」。文中又提及，近年有內地人士孭住相機和平板行來行去收費影相，但警方途經亦置之不理，「其實算不算小販？」

展示相片拉客 未見纏擾行為

就記者現場所見，攝影檔主的確會向旅客展示一些大相，聲稱提供拍攝服務等，如遊人沒有理會，檔主並無留難或阻擋；而獨行人士亦有同類行徑，但亦未見有纏擾的情況。攝影檔大多設在近岸欄邊，文化中心對開有蓋廣場則沒有檔口，遊人仍可自由拍攝，景觀未被阻擋。

此外，除了攝影檔，記者亦發現有約10人，在上址一帶手持過膠相片，宣傳「維港遊」船河，當中多為婦人，主要在公眾碼頭一帶活動，以普通話向途人推銷，同樣無發現纏擾行為。

有攝影檔口出租「充電寶」，幫補收入。（馮文傑攝）

康文署：2023年取消「即場攝影服務攤位」計劃

康樂及文化事務署回覆時證實，2023年取消香港文化中心「即場攝影服務攤位」計劃，並在顯眼位置掛出橫額告示，提醒巿民及遊客切勿光顧無牌攝影服務攤檔。（詳見另稿）

食環署則表示，主要職責是維持環境衞生及根據相關法例規管街頭販賣活動，攝影活動或為船隻招攬顧客等情況，現行《公眾衞生及市政條例》及《小販規例》並未將該類活動納入署方規管的販賣範圍。海事處稱，已制定合資格船隻名單，最近一年半則在尖沙咀24次「放蛇」，提出6宗檢控。（詳見另稿）

至於有遊客涉嫌以「打游擊」方式收錢幫人拍攝，事實上或已等同「黑工」。入境處回覆查詢時指，根據香港法例，所有旅客在未獲入境處處長批准前，均不得在港從事任何僱傭工作（無論受薪或非受薪），開設或參與任何業務，違例者會遭檢控，一經定罪，最高刑罰為罰款5萬元及入獄2年。

此外，根據《入境條例》第38AA條，非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒絕入境亦不得接受有薪或無薪的僱傭工作，開設或參與任何業務。違者一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁3年。而任何人士如僱用不可合法受僱的人，均屬違法，最高刑罰為罰款50萬元和監禁10年。

有手持「維港遊」牌的婦人向遊客招徠，但記者視察後，並未發現有纏擾遊客情況。（梁偉權攝）

入境處續指，亦一直密切留意香港以外的服務提供者在社交平台的宣傳動態，並展開具針對性的「網上巡邏」。如發現有人透過社交媒體或即時通訊軟件組織、安排或慫恿市民干犯聘用非法勞工等嚴重罪行，必定果斷依法採取行動。最近，處方於2026年7月27日及28日聯同旅遊業監管局，分別在尖沙咀海傍及西九文化區展開反非法勞工行動，共拘捕了2名涉嫌非法從事導遊及攝影工作的人士。

處方會一直密切關注與非法勞工活動相關的罪案趨勢，適時採取執法行動，打擊不同行業的非法勞工，以維護本地就業市場穩定以及保障勞工權益。市民可使用舉報非法勞工專線185-185、舉報傳真熱線2824-1166、電郵anti_crime@immd.gov.hk、或登入入境處網址www.immd.gov.hk利用「網上舉報違反入境條例罪行」表格向入境處舉報僱用非法勞工活動。

康文署於2023年取消發牌，尖沙咀海傍一帶的現時的攝影檔口，均屬無牌經營。（馮文傑攝）

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