維港攝影檔｜中環檔道具租衫俱備　日賺過千變食白果「10日一單」

【維港攝影檔系列報道之四】維港夜景蜚聲國際，港九兩岸海傍一覽無遺，景致盡收眼底之餘，攝影檔亦經歷「無牌有牌無牌」的過程。除了尖沙咀海傍一帶，中環摩天輪對開亦有一間極具「規模」的攝影檔。有別於一般簡單打燈的檔口，檔口會提供道具拍攝，更有古代皇帝服、宮廷服以至韓服等，供顧客「裝身」。



7月份的一個星期日，雖然公眾假期，但顧客寥寥可數，由最風光時日做逾千元生意，到連續多日食白果「10日先做一單」，檔主蔡星球（球叔）向《香港01》詳談擺檔近20年的苦樂興衰。



球叔在中環碼頭擺檔近20年，近年生意一直轉差。（蔡正邦攝）

讀攝影以興趣為生 一周開足7日

年逾六旬的球叔，20多歲時在內地攻讀攝影，來港前曾在一個場合上，為當時的國家領導人拍攝大合照，感到相當自豪。來港後，他續以攝影為生，在中環9至10號碼頭擺檔近20年，其檔口有申請商業登記證，每年牌費約2,000元。

球叔指，星期一至日開足7日，通常下午2時至晚上9時，星期六日則可能提早至11時開檔。不過，近期受眼疾問題困擾，間中需要休息。

球叔的檔口有道具亦有租衫，「852」是香港電話字頭，具有特色。（蔡正邦攝）

影12R大相可免費借宮廷服拍攝

與其他攝影檔一樣，球叔的檔口亦有多種相片尺寸供客人選攝，分別在有沒有道具和衣服。12R大相索價100元，可以免費借穿宮廷服拍攝，不另收費；2R細相則只需20元，但租衫需另加88元。

取景方面，客人可以摩天輪作背景，檔口本身亦有「香港852」的招牌道具供拍攝用，「852係香港電話號碼字頭，有香港特色」。球叔亦放置一些車仔，讓小朋友坐低拍攝。他笑言，「有時小朋友坐下無幫襯都冇所謂。」

有小朋友想坐車車道具，球叔二話不說讓他們坐下。（蔡正邦攝）

人人自拍收入大減 連續多日食白果「10日做一單」

香港作為全球旅遊熱點，吸引不少觀光客慕名而來欣賞維港景致，過往亦有很多遊客幫襯拍照留念。時移勢易，數碼相機、智能電話普及，任何人都可以隨意自拍、隨意攝，他亦因此收入大減，「呢排10日做一單，夜晚冇咩人嚟‥‥‥冇做過生意，加上近日天氣好熱，遊客都唔多停留」。

即使不是食白果，有時一日亦只有幾個客，「有時300、400蚊日啦，多嘅500蚊都有，但幾十蚊都試過。」採訪當日是星期日公眾假期，他向記者吐苦水：「噚日（星期六）先做得80蚊生意。」

球叔：內地攝影師未經同意 直接影直接兜售

對於疑似有內地攝影師來港「搵食」，球叔直言有影響，並懷疑有人在未經遊客同意下直接拍照，影相後直接上前兜售，與他一向與客人達成共識後才拍攝的情況有異，「本來你要影相，我要經你同意先同你影，而家就唔使‥‥‥佢（內地攝影師）影完呢畀你睇，你自己影得冇咁靚呀，好靚咁咪（畀）錢。」

球叔的檔口有古裝特色衫租借，供顧客「裝身」拍攝用。（蔡正邦攝）

最風光時一日做過千元生意

今非昔比，球叔憶起以前最風光時，曾試過一日做超過千元生意，以往外國人較多，香港人間中亦會幫襯；星期日就比較多外傭，「但係而家少喇」。

天氣變幻莫測，也是直接影響其生計的其中一個因素，如果突然下雨，就只能用膠紙遮住、蓋住生財工具，「打風就唔開檔喇。」雖有商業登記，但檔口沒有電力供應，故每日開檔前，球叔都要在家中先將蓄電池充滿電，再帶回檔口使用，替相機充電、打印機供電等。

球叔每日帶著重甸甸的大型外置記電器來回家中及檔口，為打印機等設備供電。（蔡正邦攝）

未敢輕言退休：最少做到65歲

擺檔近20年，最刻骨銘心的，卻與攝影無關，而是早年一宗墮海事件。當時一名少女在中環碼頭不慎墮海，球叔立即與在場人士一同救人，直到救護人員接手。

風吹雨打、日灑雨淋、收入不穩，辛苦活至花甲之年，又有否想過退休？球叔笑言，「最少都做到65歲啦，一個人唔使做都有4,000幾嘛（長者生活津貼）！」

球叔笑言，未到65歲都不會退休。（蔡正邦攝）

球叔笑言，未到65歲都不會退休。（蔡正邦攝）

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