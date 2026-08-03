維港攝影檔｜手機難媲美相機、打燈　旅客滿意：應交給專業的人做

【維港攝影檔系列報道之三】尖沙咀海傍由五支旗桿至星光大道一帶，攝影檔已司空見慣，但隨住康文署於2023年新冠疫情後取消發牌，所有攝影檔皆屬無牌經營，不過仍有檔主選擇留守。科技一日千里，手機拍攝愈趨方便高質，面對時代洗禮，由專業相機拍出來的實體照片，能否留住遊客對攝影檔的心？



除了檔主剖白試法留守的心路歷程，《香港01》亦訪問了多名內地遊客，普遍對檔口服務滿意，有人認為單是燈光已是手機無法媲美，「專業的事情應該交給專業的人做」；有人則建議政府可考慮重新發牌，透過規範化管理，讓遊客消費得更安心。

廣西旅客容小姐認為，在維港夜景下，手機難以拍出攝影檔那種專業的燈光效果，加上帶着小朋友旅行，機會難得，因此希望拍一張更好的照片留念。（梁偉權攝）

廣西容小姐：香港完全冇歧視 大家都好好

來自廣西的旅客、操廣東話的容小姐第二次訪港，帶着小朋友同遊星光大道。過往她在網上看過不少傳言，聲稱香港人對內地客態度欠佳，曾擔心會被歧視。然而，旅程顛覆了她的印象，「我今次嚟到真係冇遇到呢啲咁嘅情況，好咗好多，完全冇（歧視）㗎，大家都好好。」她補充，不論是乘搭巴士、光顧茶餐廳或在海傍光顧攝影檔，整體服務體驗都非常滿意。

容小姐選擇了在攝影檔付費拍攝。她解釋，在維港夜景下，手機難以拍出攝影檔那種專業的燈光效果，加上帶着小朋友旅行，機會難得，因此希望拍一張更好的照片留念。容小姐亦坦言，確實曾遇過有攝影師推銷，但未至於構成騷擾：「就喺你面前講一下囉，反正你唔理佢，佢都唔會纏住。」

容小姐：有牌就有保障啲

她得悉現今的攝影檔全屬無牌後，認為香港政府發牌是比較好，因發牌制度能有效提升旅客的信心，令他們放心：「對遊客嚟講會放心啲，或者唔會驚被人呃，有牌服務嗰方面就有保障啲。」

內地遊客彭小姐亦指，雖然自己有手機及相機，但仍選擇光顧攝影檔，因為「專業的事得交給專業的人」。（梁偉權攝）

內地旅客彭小姐：專業的事得交給專業的人

內地遊客彭小姐表示，雖然自己有手提電話及相機，但仍然會選擇光顧攝影檔，「專業的事得交給專業的人」。她直指燈光、海景與山頂的景色美麗，吸引到她來拍照。彭小姐稱，攝影檔拍出來的照片效果「還行」，服務態度可以接受，整體價錢亦算合理。

內地女遊客直言攝影檔「拍的角度更專業一點」，而且都來到了香港，希望交由專業人士拍攝，不至白來一趟。（梁偉權攝）

內地遊客：下次仍會光顧 「不白來香港一次」

另一名內地女遊客亦抱持相同想法，直言攝影檔「拍的角度更專業一點」，而且都來到了香港，希望交由專業人士拍攝，不至白來一趟：「那我們拿回去的照片很好看，也不白來香港一次。」

她又表示，下次若再到訪同一個地方，還會繼續光顧拍照，因為「每一次心情不一樣，穿的衣服都不一樣」。

尖沙咀海傍作為觀賞維港景致的地標，雖然現今的攝影檔已屬無牌經營，但仍深受不少遊客追捧光顧。（梁偉權攝）

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