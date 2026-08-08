黃大仙上邨血案｜傷者家犬見陌生人一度吠叫　家中部分地面鋪膠墊

黃大仙上邨昭善樓發生企圖謀殺及自殺案，起因疑涉及噪音問題，一名曾投訴樓上單位狗隻發出噪音的46歲姓劉男子，斬傷居於該單位的25歲姓林男鄰居，劉男之後墮樓身亡；林男送院後情況危殆。房屋署則表示，涉事單位戶主獲准養伴侶犬；曾多次突擊巡查該單位，均未有聽到狗吠聲或發現噪音滋擾。



《香港01》記者下午重返現場了解，林男的家犬見到陌生人上門，曾多次高聲吠叫，但兩三分鐘後已安靜下來。被問到家中有沒有做任何措施以減少噪音，林的祖母則透露已在地面鋪上膠墊。現場所見，膠墊主要鋪在單位近大門位置。居於涉事單位旁的一名鄰居則稱，平日有聽到狗吠聲，但「整體都OK，我覺得唔係好大聲」。



黃大仙上邨昭善樓發生企圖謀殺及自殺案，起因疑涉及狗隻噪音問題。圖為傷者單位的寵物犬。房屋署表示，該單位的戶主獲准飼養伴侶犬。（梁偉權攝）

林的祖母表示，遇襲的孫兒與妹妹遷入涉案單位不足一年，孫兒從事木工，平日早上7時許便會出門上班；孫女則正在讀大學。她透露，疑兇過去曾上門投訴該單位發出噪音，孫女試過應門，但發現對方不是家人後，便關門沒有再理會；而對方今日亦沒有上門。至於今早事發情況，祖母則表示不清楚，僅稱曾有消防員敲門並入屋查看其窗戶；其後再有警員上門，她始知孫兒遇襲。

祖母又強調，有人在家時，家犬不會吠叫。林家的鄰居戴先生受訪時表示，偶然會遇到林家成員，會主動與對方打招呼。他平日有聽到林家的寵物狗吠叫：「坦白講你養狗，唔多唔少有少少（嘈），大家鄰居就要互相忍讓。」但他認為狗吠聲不算太大，「整體都OK」。

黃大仙上邨昭善樓發生企圖謀殺及自殺案，起因疑涉及噪音問題。有邨內街坊透露若單位發出噪音，樓上樓下鄰居均能聽到。（梁偉權攝）

戴先生與邨內一名女街坊不約而同表示，若單位發出噪音，樓上樓下鄰居均能聽到。該女街坊憶述，去年在家中曾不小心弄跌手推車發出「嘭」一聲巨響，翌日便在樓下遭鄰居指責：「話我嘈，好似拆樓咁，話佢嗰個（單位）震！」她說會盡量避免物品墮地，也會包裹椅腳，防止拉動發出聲響。不過，她也曾被深夜物品跌落的聲音嚇到驚醒。

另一男街坊則指，早兩年有住戶用物品敲擊門框、徹夜用音響播放音樂及大叫，他因噪音滋擾難以入睡；樓下鄰居曾就事件向管理處和房屋署投訴。他亦知道部分住戶有養貓狗，但不常聽到叫聲，「間中一聲半聲囉，嗰啲都好細聲嘅」。他坦言噪音問題難以解決，只能協商將影響減低，「夜晚你唔覺意，出入或去洗手間，嗰啲櫈揩到少少都有聲」。

黃大仙上邨昭善樓發生企圖謀殺及自殺案，起因疑涉及噪音問題。邨內有街坊透露知道部分住戶有養貓狗，但不常聽到叫聲，「間中一聲半聲囉，嗰啲都好細聲嘅」。（梁偉權攝）

房屋署表示，遇襲林男的單位獲准飼養伴侶犬。涉施襲的劉男曾向屋邨辦事處投訴林男單位的狗發出噪音，辦事處接獲投訴後，每次均即時跟進，包括多次突擊巡查，均未有聽到狗吠聲或發現噪音滋擾情況，亦未曾接獲其他鄰近住戶作類似投訴。

探員陸續到場調查。（黃偉民攝）

案發在8月7日早上7時許，警方首先接報，指一名25歲姓林男子被發現在黃大仙上邨昭善樓電梯內浴血受刀傷。林男清醒被送往伊利沙伯醫院搶救，接受手術後情況危殆。他送院時血流披面，救護員為他按緊左邊頸部。

首宗報案約7分鐘後，警方再接獲大廈保安報案指，一名男子倒臥在昭善樓對開地面，懷疑從高處墮下。墮樓男子姓劉（46歲），有精神病紀錄。人員到場發現他肝腦塗地當場不治，隨即用綠色帳篷掩蓋。

警方經初步調查，相信劉男與林男曾為噪音問題爭執；劉男是有預謀犯案，他今早聽到拉閘聲，得悉林男外出，立即擸菜刀放在購物袋內，跑出電梯守候，當電梯門打開即狂斬傷者，警方事後在疑兇單位內檢獲染血菜刀，與及精神科的覆診紙。

案件列「企圖謀殺及自殺」，由黃大仙警區重案組跟進。警方呼籲任何人如目睹案件或有資料提供，請致電3661 6157與調查人員聯絡。

▼ 25歲姓林男子浴血倒在黃大仙上邨昭善樓的電梯內



▼ 46歲姓劉男子倒斃黃大仙上邨昭善樓對開地面



一名男子被保安發現倒臥地面，救護員到場證實他當場不治。（黃偉民攝）

現場可見有一部電梯被圍封。（黃偉民攝）

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