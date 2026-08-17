元朗狗咬狗｜律師：大狗狗主不涉刑事罪　受害狗主可民事索償

元朗YOHO今午（17日）大狗咬死小狗恐怖事件。涉事重達60公斤的大型犬，懷疑在20分鐘之內，接連咬死兩頭小犬，然而警方至今仍未尋獲涉事大型犬主人。據了解，該隻長約1.5米、高約1米，重達60公斤的大型犬，當時只有頸帶，但沒有狗繩、沒有戴口罩。



陸偉雄大律師接受《香港01》電話訪問時指出，在現行法律下，犬隻咬死其他狗隻法律上不會即時構成刑事罪行，但他強調，狗主在公眾地方未有妥善管束犬隻，本身已觸犯《危險狗隻規例》。另外，法律上狗隻屬於狗主的個人財產。若狗隻被咬傷或咬死，等同財產受到毀壞，受害狗主有權向涉事狗主民事索償。陸偉雄續指，若市民見義勇為介入救狗，理應使用合理武力，避免觸犯虐畜罪。



網上流傳影片直擊事發一刻，可見一隻啡色大型狗不斷狂咬一隻白色小狗的頸部，被咬狗狗身上披血，身體放軟，奄奄一息。（小紅書）

犬隻咬狗咬人狗主不涉刑事罪行 惟在公眾地方未繫狗帶已屬違法

陸偉雄大律師指出，在現行法例下，犬隻咬死其他狗隻或咬傷人類，法律上雖不一定即時構成刑事罪行，但狗主仍須承擔相關法律責任。他補充，狗主若未能在公眾地方妥善管束犬隻，本身即屬違法。

例如根據《狂犬病條例》，狗主在公眾地方攜犬散步時必須以狗帶牽引。此外，若涉及大型犬隻，則受《危險狗隻規例》規限，體重達20公斤或以上的犬隻出入公眾地方時，須由長度不得超過2米的狗帶牽引，或須被人用一條長度不超逾1.5米的狗帶，以不會對公眾及動物的安全、以及該狗隻的福利構成危險的方式，穩妥地縛在固定物體，違者最高可被判罰款港幣25,000元及監禁3個月。

有男子上前制止咬狗的大型犬但無果。（小紅書圖片）

在民事方面，陸偉雄就表示，法律上狗隻屬於狗主的個人財產。若狗隻被咬傷或咬死，等同財產受到毀壞，受害狗主有權向涉事狗主索償醫療費用或犬隻價值。如追討金額若在7.5萬元或以下，可透過小額錢債審裁處索償；若金額超過7.5萬元，則須前往區域法院辦理。若涉及無狗主的流浪犬，由於無法確認責任人，受害人實務上將難以獲得民事賠償。陸大律師建議遇事應先報警求助，並呼籲大眾透過傳媒加強社會教育，警惕狗主切勿放任犬隻。

市民介入救狗應使用「合理武力」 過度毆打或涉虐待動物

最後，陸偉雄提醒市民大眾，如目擊事件發生，見義勇為上前介入救狗，理應使用合理武力，例如大聲喝止、推開、以掃把、地拖棍等工具隔開、驅趕犬隻。若市民使用過分武力，例如不斷毆打導致犬隻斷肢、重傷，令犬隻蒙受不必要的痛楚，甚至死亡，則有機會觸犯《防止殘酷對待動物條例》的虐待動物罪行。涉事犬隻的狗主亦有權就過分武力造成的傷害，向途人提出民事索償。

曾出手制止大狗無果的遊客，事後在網上發文，可見他拍攝到警員追趕大狗的經過。（小紅書圖片)

涉事影片迅即在網上廣傳，可見一隻白色小狗，遭一隻懷疑未有繫上狗繩的啡色大型犬隻不斷狂咬頸部，身體放軟披血，奄奄一息。現場有多名途人駐足圍觀，有男子出手阻止，惜無功而還制止無果。片中亦可見，一人跪地以雙手掩面痛哭，需旁人拍肩安慰。另一段影片可見，有約6至7名警員用屏風隔板圍封涉事啡色大型狗隻，以防牠逃離現場。該隻長約1.5米、高約1米，重達60公斤的大型犬被警方捕獲，交由漁護署處理，當時牠只有頸帶，但沒有狗繩、沒有口罩。

其中出手拉住狗隻的男子，事後在網上發文憶述事件。該名網名「紅豆使者」的男子，指自己是片段中拉著大狗的男生。他稱，自己與表弟表妹同行赴港，為一名普通的赴港遊客。

他續指：「這隻大狗在商場門口把小狗咬了，有個帥哥看到第一時間上去幫忙。這隻狗體型實在是太大了，力氣也非常大。」由於第一個「帥哥」報警，於是他與其表弟立即接手拉著大狗：「其實我拉著他的時候，心裡還是很擔心他回扭過頭咬我的，他的力氣非常大而且特別臭...不過小狗還是被他咬死了」。他事後亦拍了一條僅一兩秒的短片，可見有警員手持圓盾追趕大狗。