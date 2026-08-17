元朗狗咬狗｜慘死比熊犬從不吠人狗　狗主友：唔想大狗被人道毀滅

元朗YOHO今午（17日）發生恐怖「狗咬狗」事故，一隻重達60公斤的大型犬，在20分鐘內分別咬死一隻17歲迷你貴婦狗和一隻4歲比熊犬。《香港01》記者今晚重返現場，接觸到涉事比熊犬「媺媺」狗主的友人劉小姐。她嘆道事件是悲劇，形容「媺媺」是身邊朋友飼養的狗當中最乖、「我哋最錫嘅一隻狗狗」；又指目前最關注大型犬主人的下落，「養得大狗絕對有責任」保護人和其他狗。



網上流傳影片直擊事發一刻，可見一隻啡色大型狗不斷狂咬一隻白色小狗的頸部，被咬狗狗身上披血，身體放軟，奄奄一息。（threads／yyy.yuu）

被咬死的4歲白色比熊犬名叫「媺媺」，劉小姐表示，她與「媺媺」主人加入了同一個比熊犬群組，群組內很多隻狗都「由細玩到大」，當中「媺媺」是群內「最乖、最聽話，同埋佢唔吠狗、唔吠人㗎！係我哋最錫嘅一隻狗狗囉！」今次「媺媺」慘死，劉指狗主的丈夫已接走「媺媺」遺體，將逐步處理後事。

網上流傳影片直擊事發一刻，可見一隻啡色大型狗不斷狂咬一隻白色小狗的頸部，被咬狗狗身上披血，身體放軟，奄奄一息。(小紅書）

劉小姐平日亦會在YOHO一帶放狗，但她稱今次是首次見到咬死狗的大型犬。她認為今次事件是悲劇，指出事發地點是「狗公園」，若狗主放繩讓愛犬奔跑，亦是「無可厚非」，「咁啱可能真係有隻大狗走出來，可能個速度好快大家都控制唔到個情況。其實係一個悲劇嚟嘅。」

她坦言，認為咬狗大型犬「可能係可憐嘅，我都唔想大狗被人道毀滅」。現時她和其他狗主最關主的，是該隻大型犬的主人「去咗邊呢？」，指出「養得大狗，絕對有責任去保護人又好、保護細狗又好」，惟事發片段顯示，當時「全部都係路人幫手（制止大狗），咁個大狗主去咗邊呀？」認為今次事件的大狗主人要負責。

有男子上前制止大狗但無果。（小紅書圖片）

中大型犬狗主：放狗避多細狗時間

YOHO一帶今晚繼續有狗主放狗。鄧先生已養狗8年，目前養有一隻拉布拉多尋回犬和一隻瑪連萊犬，均為中大型犬。他直言「自己知自己事，養大狗，一定有返個安全意識喺度」，平日放狗會避開多細狗出外的時間，以免發生始料不及的意外，例如狗狗「可能覺得見到嘢好奇去咬，你係估佢唔到」，「你咬到人或者咬到其他嘢都唔好啦」。

元朗YOHO發生恐怖「狗咬狗」事故。晚上在附近放狗的鄧先生養有兩隻中大型犬，他稱平日放狗時會避開多細狗外出的時間。（王譯揚攝）

面對大狗攻擊其他狗的情況，鄧先生稱，以他所知，可試用高壓水喉射向大狗，「殘忍啲嘅情況下就要打鼻，但打鼻通常……隻狗都係凶多吉少㗎喇」。被問若以打鼻來令大狗鬆口，會否擔心令大狗反而襲擊自己，鄧址言「其實大家都係博㗎咋」，只是嘗試可否令大狗盡快鬆口以救回被咬的狗。（按此看專家建議應對狗咬狗方法）

鄧先生認為，無論飼養大狗還是細狗，帶狗外出時最好還即綁好狗帶，否則即使狗狗不攻擊人或其他狗，「萬一可能隻狗好奇佢衝咗出馬路撞嘅，咁又係另一種嘅悲劇囉」。