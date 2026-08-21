打鼓嶺狗咬死人｜訓犬師指比特鬥牛㹴「一撻就著」　餵食應留籠中

打鼓嶺坪洋村一間寵物酒店，昨日（20日）發生致命慘劇，女負責人疑慘被狗隻咬死。漁農自然護理署署長黎堅明今日（21日）涉及打鼓嶺狗咬死人的狗隻，非一般唐狗，初步相信有格鬥犬混種血統。



犬隻行為顧問及訓犬師Eddie Choi接受《香港01》電話訪問時表示，格鬥犬可在香港飼養，但必須領牌，而且發牌相當嚴格：「我入行以來未見過有人成功申請到」。但他亦認為在香港應很少有非法繁殖格鬥犬，直言需求甚低，因為很難帶出街、「咬到人都好麻煩」。



今次咬死人的混種比特鬥牛梗或混種美國惡霸犬「太陽」。（Threads）

原來，此類須領牌的危險狗隻，出街時亦相當多限制。例如平時的20公斤以上大型狗隻，須以不超過2米長的狗繩繫穩；但危險犬隻需縮短至1.5米長以下，以及狗圈要有紅黃間以滋識別、以及套上口罩。此外，亦不可帶到寵物公園等指定公眾地方。

有指涉事狗隻混有「比特鬥牛㹴」血統。Eddie直言該款狗隻性格「一撻就著」，腎上腺素很易上升。他自己亦曾訓練過幾隻，但由於在幼犬時已開始接觸及訓練，故能較易融入「社會性」，性格會較為平伏。在美國考取訓犬師的他，指美國等國家是合法飼養比特鬥牛㹴；亦有不少例子是比特鬥牛㹴與人類嬰兒和好相處的案例，主要是看如何對犬隻訓練。當然，外國亦有比特鬥牛㹴咬死人的事件發生。

假如寵物酒店接收到此類的「混種犬」，他建議職員餵食時，應將食物兜放入籠中，待牠們吃飽、心情平伏後才放牠們出外「放風」。原因是，有些狗的「守護食物」意識很強，有時候只是靠近飯兜，也會以為「你同佢搶食」；另外，有些狗則有「守衛地盤」的意識，故盡可能不要擋著牠們的籠。

視乎狗隻性格，他指狗隻放風後，可盡快將其頸繩繫穩，再慢慢帶牠散步，「好似跑馬行沙圈咁」，待牠們心情平伏後再帶返入籠。千萬不要強行「推」牠們入籠，因此舉會令牠們的壓力上升，假如未能合適地釋放壓力，就有機會發生危險。

他又指，事主應熟識狗隻性格，但因涉事狗隻已在狗酒店住了9天10天，估計事主可能與狗狗「熟落」了，稍為放下戒心而出事。

至於普通人，如行街經過見到大型犬隻，最好保持距離，因不知道牠的性格習慣如何。如果怕狗人士，則可安靜地轉身背向狗隻，慢慢離開，千萬別與狗隻有眼神接觸：「對望有機會以為你挑釁佢。」

根據2000年生效的《危險狗隻規例》，禁止繁育4種格鬥狗隻，混種同樣不行，當中包括比特鬥牛㹴，否則最高可被罰款5萬元及監禁6個月。現存的格鬥犬亦須強制絕育，目前全港共有29隻持牌「格鬥狗隻」；而持牌的「已知危險狗隻」則有18隻。