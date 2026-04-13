道士股鼎益豐｜涉款1470億詐騙　香港上市作招徠　苦主斥詐騙之都

在香港借殼上市的深圳資產管理公司「鼎益豐」，創辦人隋廣義靠玄學投資起家，被戲稱為「道士股」。公司在內地做龐氏騙局非法集資、在香港涉嫌操控股價，兩地雙重爆煲後，涉款超過1300億元人民幣（約1470億港元），50萬名投資者血本無歸。隋廣義2024年被捕，今年在深圳被起訴；香港的操縱股價案亦開始聆訊。

多名中港兩地苦主稱因相信「香港上市」的招牌，才不虞有詐一次次購買不同的所謂投資產品，現時追討無果，斥香港是詐騙之都。香港警方指截至2026年3月，收到約70人報案，涉款約3.4億元，案件列作「求警調查」。

《香港01》調查更發現，曾任鼎益豐非執董的新民黨區議員梁家輝，收了1,002萬元董事袍金及其他花紅股份酬金，卻從未在區議會申報利益。



【01偵查YouTube Playlist】

2018年，鼎益豐創辦人隋廣義及馬小秋出席長白山歷史文化園「敬天朝山大典」。（鼎益豐網站）

創辦人道士裝示人 玄學投資起家

這位留灰白色鬍鬚、紮長馬尾的，就是鼎益豐創辦人隋廣義。1990年代，做過吉林省延邊州敦化市副市長，2011年創立鼎益豐。他的造型是要配合他經常身穿「道士裝」，他自稱「萬明子」，自創「禪易投資法」，聲稱利用玄學預測投資，員工每日開工前都要誦讀道德經。

鼎益豐創辦人隋廣義。（鼎益豐網站）

這種利用「神秘力量」投資的說辭，漸漸在內地吸引了幾十萬「信眾」。他們先是藉「講」，兜售各種名目理財產品，例如定期、原始股權、期權等。投資過千萬元，就可以參加隋廣義的飯局。

2014年，央視播放由廣告公司製作的吹捧節目，隋廣義在節目中受訪。（節目截圖）

央視播廣告公司吹捧節目

2014年由廣告公司製作的吹捧節目，更在中央電視台播出。隋廣義在節目中說，「鼎益豐賺多少錢不太重要，關鍵是為中華民族的復興、繁榮與富強，能夠作出多大貢獻，這是我的追求。」

2014年，央視播放由廣告公司製作的吹捧節目，鼎益豐總裁馬小秋受訪。（節目截圖）

鼎益豐另一個創辦人馬小秋，是隋廣義的情人。馬小秋在節目中，為隋廣義煮飯。他提到：「老師很想把中國的傳統文化發揚光大，不但要繼承下來，要把它發揚光大。我覺得跟我從小的願望，就是十多歲的願望不謀而合，當時我沒有老師的境界高。」

買入「第21章公司」借殼上市

2015年鼎益豐開始進軍香港，購入香港上市的，「中國投資基金」（0612）股份。這間公司屬於聯交所《上市規則》中的，「第21章投資公司」，即無實際主營業務，主業是炒賣上市或非上市公司。隋廣義在2016年起變成大股東，成功借殼上市，2018年改名「鼎益豐」。

年會邀法國前總統日本前首相等站台

2018年鼎益豐年會更邀請了，法國前總統薩爾科齊、日本前首相鳩山由紀夫及澳洲前總理陸克文站台。三人都有在年會致辭，薩爾科齊在致辭時說：「作為中國人，你們忠於國家、銘記歷史，沒有忘記傳統文化，鼎益豐就體現了這一點。這也是中國在21世紀的偉大願景。」而鳩山由紀夫則稱「非常尊敬鼎益豐集團」，因鼎益豐「不只是追求經濟利益」。陸克文則說鼎益豐的「道德的傳統豐富」。

2018年，法國前總統薩爾科齊出席2018年鼎益豐年會。（鼎益豐YouTube片段截圖）

投資變「龐氏騙局」 受訪苦主損失20至700萬元不等

風光背後是一場「龐氏騙局」，鼎益豐以「玄學投資」作招徠，出售「原始股」「期權」「加密貨幣」等各式各樣的投資產品。多位苦主接受《香港01》訪問，他們每人損失了20至700萬元不等，至今未追討到任何賠償。

多名鼎益豐苦主帶同合約及收據受訪。（王海圖攝）

苦主黃小姐購買了原始股權，深信原始股保證升值：「他賣給我的時候，股票是計6元一股，10年以後就不是6元，是10倍。」王女士則直認並不懂得投資期權、原始權等原理，但因合同有「保證回本」，更稱職員推銷時叫她不要管掙不掙錢，反正公司會連本帶利還款。

標榜「十年十倍」回報 無法兌現

事實上，他們購買所謂的「原始股」，標榜「三年三倍」、「十年十倍」回報，起初每個月都收到2000至3000元利息，但2023年中就無再收過。2024年2月鼎益豐再聲稱，要向全球發行自家的加密貨幣DDO，最終無論是「原始股」，還是加密貨幣都無法兌現，是典型的龐氏騙局，即用後來投資的本金，償還早期的回報。

2024年2月，鼎益豐呼籲投資者將合約轉為「數字期權DDO」。（受訪者提供圖片）

內地官媒《人民日報》，旗下的《證券時報》，引述鼎益豐的職員指，全國投資者多達50萬人，債務超過1320億元人民幣。

一眾苦主更認為公司是「香港上市」，有着香港國際金融中心這個金招牌，就是信心的保障。不少內地的苦主被帶到鼎益豐，位處中環中心78樓的辦公室簽約，購買「原始股」等投資產品，能在頂級寫字樓簽約，更加覺得可信，所以加碼投資。被問到本身認不認識鼎益豐，王小姐僅稱：「就是知道香港有一家很知名的公司，然後我來投資」她更抵押深圳的物業，在鼎益豐投資兩百萬。

苦主王小姐。（王海圖攝）

但事實上，鼎益豐當時雖然有香港證監會發出的，交易、期貨、資產管理等牌照，但與其兜售的所謂投資產品，毫無關係，在內地是典型的非法集資。

股價爆升背後 涉操縱股價

這邊廂以各式產品吸取大量的現金流，另一邊廂就是操縱股價的金錢遊戲。鼎益豐借殼上市之後，股價由2017年1月的0.52元，2018年11月升至歷史高位的28.35元，升幅達到54倍。2019年2月底，恒指公司公布鼎益豐將被納入為，恒生綜合大中型股指數成份股之一，內地可透過深港通買賣。

不過，幾日後的2019年3月初，證監會指鼎益豐涉及操縱市場，要求鼎益豐停牌，最終被踢出深港通，2020年1月23日才復牌，股價由23.08元直插九成至0.71元。香港證監會警告、停牌，並無阻鼎益豐繼續「吸金」，之後股價曾經升回至5元，到2023年2月跌回到2.5元。

2023年2月，深圳市地方金融管理局發布風險提示，稱鼎益豐在深圳沒持有金融許可證。（深圳市地方金融管理局網頁截圖）

2023年2月及11月，深圳市地方金融管理局，發出風險提示，表明鼎益豐非法集資，之後鼎益豐的騙局開始爆煲，與之關聯的香港和內地上市公司，股價全線大跌，操控多間上市公司股價的跡象，亦浮出水面。

例如鼎益豐官網列出，有參股華音國際、創業集團。隋廣義2024年，做過華音國際聯席主席，鼎益豐行政總裁馬小秋，做過萬馬控股的大股東，馬小秋的女兒劉心藝，做過富匯國際的大股東，富匯國際在2026年3月除牌。

2024年2月、10月和11月，香港證監會分別指控，隋廣義等21人及30人，操控鼎益豐和環球智能股價，凍結共11人合共64.3億元的資產。

他們操控股價的手法，包括推高股價及成交量，製造交投活躍的假象，大部份鼎益豐股份由26人持有，當中17人是鼎益豐僱員。

2024年6月，創辦人隋廣義被捕，2024年11月，深圳市公安局福田分局稱，「鼎益豐」及其關聯公司，發行虛假理財產品和虛擬貨幣，從事非法活動，已涉嫌犯罪。2026年1月23日，隋廣義等80人被深圳市福田區人民檢察院提公訴提公訴，涉非法吸收公眾存款等罪。在香港，市場失當行為審裁處，已經將鼎益豐及智能控股兩案合併，2026年1月開始正式聆訊，6月繼續。

記者去過嘉文世紀的辦公室查詢，沒有職員在場。（王海圖攝）

改名「嘉文世紀」隋仍為大股東 辦公室無人應門

鼎益豐主要人物在內地被捕後，公司在2025年改名為「嘉文世紀投資公司」，兩名執行董事，包括行政總裁及投資總監辭任。因為欠缺執行董事，無法滿足上市規則，自2025年6月30日起停牌，停牌前股價是0.335元。「嘉文世紀」發聲明稱，公司已改名，公司及任何附屬公司，均未涉及深圳的法律訴訟，隋廣義及馬小秋已辭任所有職務。不過，目前隋廣義仍是大股東。

記者去過嘉文世紀的辦公室查詢，沒有職員在場，旁邊的工程公司負責人稱，只見過該公司有人一兩次。

公司註冊處資料顯示，隋廣義及馬小秋，仍擔任幾間香港公司的董事，註冊地址全部都是秘書公司。至於環球智能，2023年就被港交所取消了上市地位。

2025年11月，約20名鼎益豐苦主到政總外請願。（受訪者提供）

苦主：香港是詐騙之都

苦主除了多次在深圳示威，亦多次來香港請願求助，但是去了證監會、警署、申訴專員公署、政總等請願都沒作用，感到求助無門。苦主王小姐稱心情焦慮：「我們真的很揪心，因為投資的這個錢是拿房子做抵押貸款，現在還債被銀行催債，還有親戚的借貸、各方面的借貸，我們都很艱辛。」

有苦主出示單據，稱其一家四口共被騙700萬元。（王海圖攝）

他們說在微信的苦主群組有數千人，每次在香港請願的都有最少約20多人，有人抵押深圳住所套現200萬元，購買投資產品，住所無法還款等被收樓，亦有一家四口共被騙700萬元。

求助無門背後，因這群受害者，並不在「證監會」所界定的「操縱股價」期間投資。加上他們並不是直接買賣股票，所以證監會凍結了的資金，與他們購買被指是非法集資的產品無關。此外，由於鼎益豐是於深圳創立的資產管理公司，但又於香港上市，簽約的地方也在香港，與深圳及香港均有關係。惟苦主只感覺深圳與香港在「互相推卸」，稱「我們不知道去哪裏。」

鼎益豐大股東隋廣義。（資料圖片）

警方回覆《香港01》查詢時表示，截至2026年3月10日，有70人報案，指早前參與一公司的投資項目，其後未能取回款項，涉款約3.4億元，案件列作「求警調查」，交由中區警區刑事調查隊第一隊跟進，暫未有人被捕。證監會回覆稱對個別事件不作評論。

《香港01》調查更發現，曾任鼎益豐非執董的新民黨區議員梁家輝，收了1,002萬元董事袍金及其他花紅股份酬金，卻從未在區議會申報利益。民政事務總署確認梁家輝漏報利益，沙田區議會主席向其發出書面嚴正督促。【詳見另稿】

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