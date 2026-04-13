道士股鼎益豐｜區議員梁家輝任非執董8年收1002萬酬金　無申報

在香港借殼上市的深圳資產管理公司「鼎益豐」，涉在內地非法集資詐騙和香港操控股價，債務超過1,300億元人民幣（約1,470億港元），50萬名投資者血本無歸，中港兩地追討無果。

新民黨沙田區議員梁家輝，曾任鼎益豐非執行董事八年，累計收取逾1,002萬元董事袍金及其他花紅股份酬金，但從來無在區議會申報利益。《香港01》記者多次向梁家輝查詢，但他並無回應。民政事務處在收到記者查詢後確認，他無申報鼎益豐及另一間公司的利益，轉述梁指萬分歉意，並指重視利益申報規定。新民黨表示不評論。



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2026年3月19日，新民黨區議員梁家輝，出席沙田區議會大會。（李穎霖攝）

2016年11月，鼎益豐非執行董事梁家輝（左），與鼎益豐主席隋廣義（右），一同出席活動。（鼎益豐新聞稿）

2016至2024年任非執董 收1002萬酬金

2011年，鼎益豐在內地成立，創辦人隋廣義自創「禪易投資法」，聲稱利用玄學預測投資。公司於2015年進軍香港，購入香港上市的，「中國投資基金」（0612）股份。隋廣義在2016年起變成大股東，成功借殼上市，2018年改名「鼎益豐」。

鼎益豐大股東隋廣義。（資料圖片）

梁家輝就在2016年4月，出任鼎益豐獨立非執行董事，同年10月改任非執行董事，每年董事袍金96萬元。在梁家輝任職非執董時，隋廣義已是大股東，兩人在2016至2018年一同任職非執董。

梁家輝曾持有約0.1%的鼎益豐股份，亦曾出售購股權。2024年1月梁家輝辭任非執董，理由是其他事務繁忙，與公司無分歧。任職8年間，梁家輝合共收了702萬元董事袍金，如加上花紅和用股份支付的酬金約300萬元，他合共收取1002萬元。

梁家輝（右）是沙田愉城關愛隊隊長。（梁家輝Facebook圖片）

2008年起任沙田區議員 任期內無申報鼎益豐權益

梁家輝2008年起擔任沙田區議員，直至2019年12月不敵民主派。2024年區議會改制後，他獲任命為委任議員，亦是沙田愉城關愛隊隊長。

換言之在他出任鼎益豐非執行董事的頭四年，與區議員職務重疊。

但翻查2016年至2019年沙田區議會的個人利益登記冊，他並無申報擔任鼎益豐的任何職位，亦無申報期間收到約610萬元董事袍金及其他酬金。

《香港01》曾多次聯絡梁家輝都無回音，記者3月去過沙田區議會大會，當日梁家輝有出席會議，但在完會前突然提早離席。而沙田民政處的職員稱，記者只可在高一層的旁聽席，不可在會議室的樓層逗留。

2016至2019年任期期間，沙田區議員梁家輝並無申報鼎益豐的利益。他在該任期內最新的利益申報，是2016年1月19日提交的。圖為利益申報部份頁數。（沙田區議會區議員個人利益登記冊）

民政事務處：梁家輝漏報利益

區議會主席書面嚴正督促

沙田民政事務處確認，梁家輝在2016年至2019年任期期間，並無申報涉及鼎益豐的利益，亦發現他現屆任期漏報另一項涉及另一間公司的利益。

今年3月時任沙田區議會主席的民政專員余懷誠，已要求他更正，並書面嚴正督促梁議員必須按《區議員履職監察制度指引》行事，不能有負市民對區議員的期望，亦轉述梁家輝表示萬分歉意。

民政事務總署表示非常重視區議員利益申報的規定。至於涉及鼎益豐個案的調查，則一直由相關執法部門跟進。

到底他與隋廣義有何關係？知不知道公司在內地涉及詐騙？到截稿前梁家輝都無回覆任何記者的電話、電郵查詢。

2026年3月19日，時任沙田民政專員兼區議會主席余懷誠（上排右二）主持區議會會議。（梁祖饒攝）

記者採訪受阻 民政事務總署致歉

對於記者採訪區議會受阻，民政事務總署表示，已提醒同事加強溝通，如事件引致任何不快，謹此致歉。

新民黨：不評論

《香港01》另向梁家輝所屬的新民黨查詢會如何處理事件，包括梁會否獲紀律處分、會否要求他退黨等，新民黨指不評論。

沙田區議員梁家輝。（梁家輝Facebook圖片）

2026年3月19日，沙田區議會大會。（梁祖饒攝）

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