元朗疑狗咬死人｜網民憶數年前大生圍踩單車　遭3惡犬拖跌狂咬

元朗昨日（20日）懷疑發生狗咬死人慘劇。一名27歲女子被發現壆圍南路行人路，身上有多處被動物撕咬及抓傷的傷痕。警方及漁護署昨晚持麻醉槍及盾牌到場搜捕犬隻。再次發生狗咬人事故後，有網民將踩單車夜歸時遇上流浪狗攔路的影片放上網，引發大批網友議論。



有男網民向《香港01》表示，於2020至2021年間，曾在元朗大生圍踩單車時遭野狗襲擊。當時3隻巨型唐狗突從草叢衝出，咬住他的右腳將其拖跌，更撲上企圖咬臉。他奮力出拳狂打狗鼻自衛，直至友人趕到才將狗群嚇退。事件導致其手掌留下極深牙印、前臂及腿部亦有多處咬痕。他呼籲前往偏僻地方騎車的市民，須結伴同行或帶防身物品，如喇叭等發聲工具，有助嚇退惡犬。



事主手掌留下兩個極深的牙印，小腿下方的肉不斷流血，前臂及肩膀亦有多處咬痕，傷口深達約2厘米。（事主提供圖片）

元朗大生圍踩單車 突遭草叢惡犬衝出咬腳拖跌

一名男網民接受《香港01》電話訪問表示，曾於2020至2021間到元朗踩單車時被野狗襲擊。他憶述事發當日為平日下午約2至3時，人流較少。他與一名友人及女朋友於元朗租單車，駛至大生圍一帶的單車徑時，他騎車行在最前方。突然，他聽到左側傳來狗吠聲，惟右側一隻狗率先發難，咬住其右腳，將他連人帶單車猛力拖跌。同行女友見狀當場嚇呆，無法作出反應。

十秒生死搏鬥 手擋阻咬面拳擊打狗鼻保命

倒地後另外兩隻惡犬隨即撲上前，企圖攻擊其面部。事主情急之下舉起單手擋格，卻被惡犬咬住手臂並猛烈搖動「兩隻就沖上前想咬我塊面，嗰時我用手去擋，佢就咬住我隻手揈！」他續指，聽到狗吠至被拖跌狂咬，整個襲擊過程發生在短短10秒之內。

為求脫險，他再用另一隻手連續猛擊咬住其手部的惡犬鼻子，連打多下後惡犬終感痛楚鬆口。此時，在後方的朋友趕至及有部分途人支援，群狗見狀後最終四散逃走。事主續稱，現場合共有四隻狗，其中一隻只在遠處觀望，又指牠們體型龐大有別於市區常見的唐狗，且頭部呈方形，有別於一般尖頭唐狗。

手掌留牙印、小腿前臂及肩均遭咬傷 傷口深2厘米

事主經檢查後發現傷勢嚴重，手掌留下兩個極深的牙印，小腿下方的肉不斷流血，前臂及肩膀亦有多處咬痕，傷口深達約2厘米；肩膀位置的衣服更被咬穿，所幸未有流血。之後他先到附近車房作簡單傷口處理，但因早前在元朗租單車時被店舖扣起身份證，必須忍痛先折返單車舖還車取回證件，隨後才能自行前往博愛醫院求醫。

報警無CCTV難跟進 籲到偏僻騎車須結伴同行或帶防身物

他續指，抵院後醫護人員為其清洗傷口、及即時接種了瘋狗症及破傷風疫苗，居住沙田的事主，其後要連續四星期長途跋涉入元朗打針。事主又表示曾報警求助，但警方回覆他指，由於事發路段沒有安裝閉路電視，無法辨識涉事犬隻。

他懷疑該批惡犬是附近車房放養的狗隻或流浪狗，惟最終無法拉人或採取進一步行動。事主呼籲有意前往該處踩單車的市民，務必結伴同行，「因為啲狗見到多人嘅時候會自己走」，切忌單獨行動。他又指，若日後再到訪該類偏僻路段，會考慮攜帶防身物品，或準備「喇叭仔」等能發出聲響的工具，以備不時之需嚇退惡犬。

▼警方聯同漁護署動物管理隊今午捕狗行動▼

漁護署人員聯同警方，在元朗疑有狗咬死人的現場一帶繼續捕捉流浪狗，亦為附近倉庫的狗掃描晶片。（黃學潤攝）

警方及漁護署昨晚已持麻醉槍及盾牌到場搜捕狗隻。今午（21日）2時半，警方與漁護署再次展開聯合行動，警車與漁護署車輛陸續駛至現場，各人員帶齊了盾牌及捕獸器出發，一行廿多人繼續沿壆圍西路、壆圍南路及錦壆路搜索無人看管的犬隻。

人員帶齊了盾牌及捕狗索出發，繼續在事發一帶捕捉無人看管的犬隻。（黃學潤攝）

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▼警方聯同漁護署動物管理隊9月20日晚上捕狗行動▼

警方聯同漁護署動物管理隊在上址搜查，最終成功捕捉3隻成年唐狗，將會送去漁護處的動物管理中心，檢查是否有晶片及作進一步調查。（李家傑攝）

警方聯同漁護署動物管理隊在上址搜查，最終成功捕捉3隻成年唐狗，將會送去漁護處的動物管理中心，檢查是否有晶片及作進一步調查。（李家傑攝）